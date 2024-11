Axel Bassani: «Bimota ist auf dem richtigen Weg»

Auch beim zweiten Wintertest präsentierte sich Superbike-Rückkehrer Bimota mit einer ausgezeichneten Performance. Axel Bassani verpasste die Testbestzeit nur um einen Wimpernschlag.

Bei den zwei Superbike-Wintertests in Jerez fuhren die Bimota-Werkspiloten wegen der limitierten Testtage jeweils nur einen Tag. Dennoch lässt sich bereits anhand der erzielten Rundenzeiten sagen, dass die KB998 ein konkurrenzfähiges Motorrad ist – und dass Axel Bassani auf Augenhöhe mit Alex Lowes ist, der zuvor mit der Kawasaki ZX-10RR noch einen Vorsprung hatte.

Der junge Italiener lobte das Bimota-Chassis von Beginn an und kam sowohl mit Qualifyer- als auch mit Rennreifen auf starke Rundenzeiten. Beim letzten Test in diesem Jahr am Dienstag und Mittwoch dieser Woche auf dem Circuito de Jerez erreichte Bassani eine 1:38,358 min – nur 0,003 sec langsamer als sein Teamkollege, der für die Testbestzeit sorgte.

«Wir haben uns intensiv mit Race-Pace beschäftigt, und ich bin sehr zufrieden. Das war wirklich gut und ich bin auch sehr glücklich darüber, eine ausgesprochen flotte Runde gefahren zu sein», sagte Bassani mit einem breiten Grinsen im Gesicht. «Ich war nicht der absolut Beste, aber wir sind das gleiche Tempo wie Alex gefahren, der einer der besten Fahrer über eine Runde ist. Wir sind mehr oder weniger eine identische Rundenzeit gefahren, das ist wirklich gut.»

Tatsächlich sind die Rundenzeiten in Anbetracht der kurzen Entwicklungszeit erstaunlich. Der 25-Jährige sieht Potenzial für weitere Verbesserungen.

«Wir wissen, welchen Weg wir in der Winterpause einschlagen müssen», betonte Bassani. «Jetzt sollte aber jeder ein wenig entspannen, sein Zuhause und seine Familie zu genießen. Natürlich werden wir über das Motorrad nachdenken, aber es ist auch wichtig, innezuhalten und zur Ruhe zu kommen.»