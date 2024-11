Sam Lowes (Ducati): «Wie ein anderes Motorrad»

Die Rookie-Saison von Sam Lowes in der Superbike-WM 2024 verlief nicht wie erhofft. Es scheint, als ob der Engländer beim Jerez-Test mit seiner Ducati V4R wieder den richtigen Weg eingeschlagen hat.

Nach zehn Jahren im GP-Paddock kehrte Sam Lowes 2024 ins vertraute Fahrerlager der Superbike-WM zurück – der Engländer wechselte nach dem Gewinn der Supersport-Weltmeisterschaft 2013 in die Moto2-Serie. Der 34-Jährige hatte ein schmerzhaftes Lehrjahr: Gemeinsam mit Ducati-Markenkollegen Alvaro Bautista führte der MarcVDS-Pilot die Statistik mit 17 Stürzen an.

Speed fehlte dem Rookie nicht. In Barcelona stürzte Lowes im ersten Lauf in Führung liegend. Danach holte er in Assen in der Superpole als Vierter seine beste Startplatzierung heraus und erreichte im zweiten Lauf mit Platz 6 sein bestes Saisonfinish. Nach einem Sturz in Most, bei dem sich Lowes die linke Schulter verletzte, lief jedoch nichts mehr zusammen. Die Saison beendete der Ducati-Pilot abgeschlagen als WM-18.

Der Jerez-Test am Dienstag und Mittwoch kehrte Lowes erstmals nach dem Saisonfinale auf sein Motorrad zurück. Es gilt, Vertrauen aufzubauen und Weichen für die Superbike-WM 2025 zu stellen.



«Wir hatten einen guten ersten Tag. Meine Crew ist teilweise neu und dadurch auch eine andere, sehr angenehme Arbeitsweise», verriet Lowes im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Wir haben praktisch das identische Motorrad wie bisher, haben aber die Basisabstimmung etwas verändert – und ich konnte kaum glauben, welchen Unterschied das ausmacht. Alles funktioniert normaler, einfacher und kontrollierter – wirklich eine sehr positive Sache. Es ist wie zu Beginn des Jahres, als ich mich viel wohler auf dem Motorrad fühlte.»

Rundenzeiten stehen für den MarcVDS-Piloten nicht im Vordergrund, auf seiner bisher besten Runde in 1:38,890 min fuhr Lowes jedoch schneller als im Qualifying am Rennwochenende.



«Wir werden noch ein paar Dinge ausprobieren. Das sind keine neuen Teile, sondern einfach andere Komponenten, um mit einem Plan in die Winterpause zu gehen», winkte Lowes ab. «Es ist wichtig, dass wir jetzt die Richtung für die kommende Saison vorgeben.»