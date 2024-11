Marc VDS Ducati: Crew-Chief von Honda abgeworben

Beim Jerez-Test arbeitete Marc VDS Ducati-Pilot Sam Lowes erstmals mit Gorka Segura als Crew-Chief zusammen. Der Spanier wurde von der Honda Racing Corporation abgeworben und kennt die Superbike-WM in- und auswendig.

Nicht nur Fahrer wechseln nach einer Saison die Teams, auch innerhalb der Teams erfolgen Veränderungen. An entscheidenden Positionen hat sich Marc VDS Ducati für die Superbike-WM 2025 neu aufgestellt. Der neue Cheftechniker von Sam Lowes wurde von der Honda Racing Corporation abgeworben; Gorka Segura hatte im Honda-Werksteam den Xavi Vierge betreut.

Mit Segura zog eine neue Arbeitsmethodik ins belgische Team ein. «Es lief schon beim ersten Test mit uns ausgezeichnet. Seine Herangehensweise an die Abstimmungsarbeit unterscheidet sich deutlich – wie es vorher lief, hat für uns nicht funktioniert», erklärte Leon Camier, der bei Marc VDS als Riding-Coach tätig ist. «Die Aussagen von Sam zum Set-up waren sehr konkret und ich kann nur sagen, dass es in dieser Hinsicht ein sehr positiver Test war. Bis zum nächsten Test werden wir an den Details arbeiten und eine weiterentwickelte Abstimmung parat haben. Natürlich muss sich noch alles einspielen, sicher werden wir 2025 aber stärker sein als in diesem Jahr.»

Superbike-Fans werden sich erinnern: Bis Ende 2023 war auch Camier für die Honda Racing Corporation tätig. Der Engländer hatte bei der Verpflichtung die Finger im Spiel.

«Zunächst einmal waren es unglaubliche fünf Jahre zusammen mit HRC», sagte der Spanier. «Ich stand in Kontakt mit Leon und habe dieses Angebot von Marc VDS erhalten – es war keine leichte Entscheidung, aber ich habe mich entschieden, diese Herausforderung anzunehmen.»

Ebenfalls neu bei Marc VDS wurde der Posten des Chefmechanikers mit Matteo Consonni besetzt, der diese Position zuvor schon bei Motocorsa Ducati ausgeübt hat.