Alleinstellungsmerkmal: Nur MIE Honda hat LED-Wände

Die Box des Superbike-Teams Petronas MIE Honda unterscheidet sich stark von anderen Teams. Nur hier flimmern Animationen von den Boxenwänden, die aus LED-Panels bestehen.

Midori Moriwaki hat ein Faible für moderne Techniken. Als einziges Superbike-Team verfügt MIE Honda seit 2020 über Boxenwände, die aus LED-Panels bestehen. Ein Jahr später ist die Japanerin eine strategische Partnerschaft mit Cyberdine eingegangen. Das Unternehmen beschäftigt sich unter anderem mit Robotik, künstliche Intelligenz und der Mensch-Maschine-Vernetzung.

Seltsam: Nachahmer haben die Projekte von Moriwaki bisher nicht gefunden, dabei ließe sich damit auf längere Sicht sogar Geld sparen. Seit der Anschaffung der LED-Panels benötigt das japanische Team keine neuen Boxenwände, nur weil ein Sponsor dazu gekommen oder weggefallen ist.

Geliefert werden die Panels von der Firma LED Gear mit Sitz im tschechischen Prag. Kein anderes Team in MotoGP oder Superbike-WM hat sich dort bisher nach dieser Technik erkundigt. «Soweit ich weiß, sind wir die Einzigen, die so etwas gebaut haben. Und ich habe keine Ahnung, warum niemand sonst auf diese Technik setzt», wundert sich Geschäftsführer Jindrich Jankular. «Wir können auf den Screens darstellen, was der Kunde möchte. Der Aufbau dauert auch nur etwa vier Stunden, inklusive der Programmierung.»

Ablenkung der Mechaniker durch Animationen ist ausgeschlossen. «Wenn an den Motorrädern gearbeitet wird, verwenden wir die Panels als Lichtquelle. Diese Vorgehensweise ist abgestimmt und damit kommen alle gut klar», sagte ein Teammitglied. «Wir sind stolz, dass wir die Ersten waren. Früher oder später werden andere Teams nachziehen. Es funktioniert in der Praxis viel besser, als wir es zu Beginn erwartet hatten.»