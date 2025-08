Schumachers Honda Fireblade erzielt Rekordpreis

Michael Schumachers Superbike, eine speziell umgebaute Honda CBR1000RR, hat bei einer Auktion fast das Doppelte der Schätzung erzielt. Das exklusive Stück Motorsportgeschichte wechselt für 64.800 Euro den Besitzer.

Ein außergewöhnliches Sammlerstück aus dem Nachlass von Michael Schumacher hat bei einer Auktion für Aufsehen gesorgt: Seine individuell aufgebaute Honda CBR1000RR Fireblade, gefertigt von Holzhauer Racing Performance, wurde für beeindruckende 64.800 Euro versteigert – fast doppelt so viel wie die ursprüngliche Schätzung von 35.000 Euro.

Das Superbike wurde 2010 exklusiv für den siebenfachen Formel-1-Weltmeister gebaut, nachdem Schumacher 2006 erstmals seine F1-Karriere beendet hatte. In dieser Zeit entdeckte er seine Leidenschaft für den Motorradsport und nahm an Rennveranstaltungen in der Internationalen Deutschen Meisterschaft teil.

Die versteigerte Fireblade mit der Startnummer 77 wurde für seine privaten Trackdays eingesetzt und hat lediglich 3.752 Kilometer auf dem Tacho.

Zum Auktionslos gehörten zudem ein signierter Schuberth-Helm und Handschuhe, was den Sammlerwert zusätzlich steigerte.

Die Auktion war Teil der Kollektion «The Champions – Schumacher and F1 Legends», bei der auch weitere Schumacher-Exponate wie ein signierter Ferrari-Kart-Helm (8.700 Euro) und ein Rennanzug aus dem Jahr 1996 (21.600 Euro) starke Ergebnisse erzielten.