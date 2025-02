Rookie Zaqwhan Zaidi (Honda): Kein Visum – kein Test

Eigentlich hätte Zaqwhan Zaidi jeden Kilometer auf der Petronas-Honda dringend nötig, doch als einziger Rookie in der Superbike-WM 2025 hat der Malaysier jeden Wintertest verpasst.

Yari Montella (Barni Spark Ducati), Ryan Vickers (Motocorsa Ducati), Bahattin Sofuoglu (Yamaha Motoxracing) und Zaqhwan Zaidi (Petronas MIE Honda) lauten die Namen der vier Piloten, die in etwa zwei Wochen in Australien ihr Debüt in der Superbike-Weltmeisterschaft geben werden. Bei den Wintertests in Jerez und Portimão haben die drei Erstgenannten einen Vorgeschmack bekommen, doch Zaidi hat bisher weder sein Team noch das Motorrad, die Reifen und eben auch nicht die beiden europäischen Rennstrecken kennengelernt – ein eklatanter Nachteil für den Malaysier!

Simpler Grund für seine Abwesenheit: Das Visum für Europa wurde zu spät gestellt.

Der 29-Jährige rückte ohnehin erst spät ins Teilnehmerfeld der Superbike-WM 2025. Erst am 10. Januar wurde Zaidi von Midori Moriwaki als Teamkollege von Tarran Mackenzie bestätigt. «Ich werde hart arbeiten müssen, um so schnell wie möglich zu lernen», weiß der Honda-Pilot. «Hoffentlich kann ich meine Ziele erreichen und nach und nach bessere Ergebnisse einfahren. Ich kenne weder die europäischen Rennstrecken noch das Motorrad.»

Zur Vorbereitung nahm Zaidi mit seinem früheren Team Mitte Januar an einem Test der Asian Road Racing Championship in Sepang teil.