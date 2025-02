Bella Bimota: So hübsch ist das Renndesign der KB998 06.02.2025 - 20:02 Von Kay Hettich

© Bimota Die Bimota KB998 © Bimota Die Bimota KB998 © Bimota Alex Lowes und Axel Bassani © Bimota Die Bimota KB998 Zurück Weiter

In den nächsten fünf Tagen stehen die Präsentationen von drei Werksteams der Superbike-WM 2025 an. Den Anfang machte am Donnerstag Bimota by KRT – das Design der KB998 ist atemberaubend.