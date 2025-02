Was Midori Moriwaki mit Tom Cruise zu tun hat

Als Teamchefin des Honda-Teams von Petronas MIE ist Midori Moriwaki Fans der Superbike- und Supersport-WM bekannt. Die Japanerin mischt mit ihrem Unternehmen aber auch in Hollywood-Filmen mit.

Seit 2019 ist Midori Moriwaki im Paddock der Superbike-WM präsent. Im ersten Jahr als Werksteam von Honda, seit 2020 als Kundenteam. 2025 tritt ihr Petronas MIE Team mit Tarran Mackenzie und Zaqhwan Zaidi an. Mittlerweile stemmt Moriwaki auch ein Team in der Supersport-WM, in diesem Jahr mit Kaito Toba und Syarifuddin Azman.

In der Funktion als Teamchefin ist die Japanerin eine Ausnahme in dem von Männern dominierten Sport. Um alle Zweifel auszuräumen, wer das Sagen hat: Das Kürzel MIE im Teamnamen steht für Midori International Engineering.

Die 47-Jährige ist auch weiterhin im Familienunternehmen aktiv und ist dort ein begehrter Ansprechpartner für besondere Projekte. So kam ein von Moriwaki gebautes Motorrad in Mission Impossible Filmen mit Hollywood-Star Tom Cruise zum Einsatz, der alle Stunts selbst gefahren hat!

Den Kontakt zu Moriwaki stellte Kieran Clarke her. Der ehemalige britische Motocross-Champion und Straßenrennfahrer ist als Stuntkoordinator beim ‹Eastwood Action Stunt Team› tätig und machte die Vorgaben für das Motorrad. «Vertrauen und Respekt sind in unserem Team von entscheidender Bedeutung», erzählte Clarke der Plattform esquireme.com. «Deshalb war Midori Moriwaki meine erste und einzige Wahl als Partnerin für alle meine Hollywood-Projekte. Midoris Erfolge erstrecken sich über drei Generationen einer Motorsport-Dynastie, was sie zu einer verlässlichen Verbündeten für ein so gewaltiges Unterfangen macht.»

Basis für das Stunt-Motorrad war eine Honda CRF. «Das Motorrad verfügte serienmäßig über die beste Originalausrüstung der Hersteller wie Showa-Federung, Nissin-Bremsen und Keihin-Komponenten. Dies war die perfekte Basis, um das ultimative Stunt-Motorrad zu bauen», so Clarke.

Übrigens: Kieran Clarke war gelegentlich in der seriennahen Weltmeisterschaft zu sehen, immer im Honda-Team von Simon Buckmaster. Zuletzt bestritt der 39-Jährige sechs Rennen in der Supersport-WM 2015.