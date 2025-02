Álvaro Bautista (40): «Die Erwartungen sind höher»

Die Superbike-WM 2025 wird für Álvaro Bautista möglicherweise eine entscheidende Saison. Der Ducati-Pilot will beweisen, dass er um den Titel kämpfen kann.

Mit 40 Jahren ist Álvaro Bautista der älteste Teilnehmer der Superbike-WM 2025. Dass er weiterhin schnell ist, bewies der Spanier im vergangenen Jahr mit vier Siegen und 18 Podestplätzen. Durch das zusätzliche Gewicht verlor Bautista aber das perfekte Gespür für seine Ducati V4R und stürzte häufig.

Für den zweifachen Superbike-Weltmeister war frühzeitig klar, dass er seine Karriere fortsetzen will.



«Ich bin sehr motiviert für die bevorstehende Saison», versicherte der Werkspilot im Rahmen der Aruba.it-Teampräsentation am Dienstag. «Es wird meine fünfte mit dem Aruba.it Racing Ducati Team sein, die vierte Saison in Folge. Vergangenes Jahr war schwieriger als erwartet, aber wir haben trotzdem positive Ergebnisse erzielt und den dritten Platz in der Weltmeisterschaftswertung erreicht. Es ist klar, dass die Erwartungen in dieser Saison höher sind, und wenn ich mich entschlossen habe, weiter Rennen zu fahren, dann deshalb, weil ich das Gefühl habe, dass ich körperlich und mental noch konkurrenzfähig bin.»

Unmittelbar nach dem Saisonende begann Bautista damit, sich eine neue Basisabstimmung für sein Motorrad zu erarbeiten. Das schlechte Wetter bei praktisch allen Wintertests erschwerte dieses Vorhaben. Zwei weitere Testtage stehen am Montag und Dienstag auf Phillip Island an, bevor am 21. Februar bereits das erste offizielle Training der neuen Saison stattfindet.



«Wir werden versuchen, von Anfang an ein gutes Gefühl zu finden und Spaß zu haben», meinte der Spanier. «Ich danke dem Aruba Racing Team und Ducati für ihre Unterstützung und ihr Engagement. Ich werde alles tun, um ihr Vertrauen mit guten Ergebnissen zu erwidern.»