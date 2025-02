Benzinmenge: So funktioniert die neue Stellschraube

Wer kommt mit der reduzierten Benzinmenge am besten zurecht?

Durch die Regelung der Benzinmenge gibt es in der Superbike-WM 2025 ein neues Balanceinstrument, außerdem wurde am Verfahren zur Erlangung von Konzessionspunkten geschraubt.

Die Balancierung der verschiedenen Motorräder ist ein ewiges Problem, das wahrscheinlich nie zur Zufriedenheit aller Beteiligten gelöst werden kann. Mit der Begrenzung der Benzinmenge – genauer gesagt der Kraftstoffdurchflussmenge – hoffen FIM und Dorna ein wirksames Mittel gefunden zu haben, auch zur Einbremsung der Superbike-WM insgesamt, um den Abstand zur MotoGP zu wahren. Die früher viel diskutierten Drehzahllimits sind damit ad acta gelegt.

Die sechs Hersteller werden zu Beginn der Superbike-WM 2025 gemäß den neuen Regeln mit einem identischen Kraftstoffdurchsatz von 47 kg pro Stunde starten, wobei eine Toleranz von 2 Gramm pro Runde gilt. Meldet der Sensor eine Überschreitung, droht eine Strafe. Die Einhaltung der Benzinmenge wird nur in der Superpole und den Rennen kontrolliert! In freien Trainings können die Teams theoretisch mit einem höheren Durchsatz arbeiten, was aber keinen Sinn macht.

Alle zwei Meetings kann die Benzinmenge justiert werden. Ein Hersteller, der 12 Konzessionspunkte Vorsprung auf den zweiten Platz hat, könnte eine Reduzierung der Kraftstoffmenge um 0,5 kg pro Stunde erhalten. Ein Hersteller mit Konzessionen kann sich aber auch dafür entscheiden, seine Punkte gegen eine Erhöhung des Kraftstoffdurchflusses um 0,5 kg pro Stunde einzutauschen.

Eine Änderung bei der Vergabe von Konzessionspunkten spielt hier unmittelbar mit. Wie bisher erhalten die Top-5 bis zu 10 Konzessionspunkte (im Superpole-Race die Hälfte), pro Hersteller jedoch nur noch ein Fahrer. Im vergangenen Jahr wurde jeder Fahrer eines Herstellers in den Top-5 berücksichtigt.

Ein Hersteller, der 30 Konzessionspunkte weniger hat als der bestplatzierte Hersteller, wird vom «Concession Token Performance Calculator» analysiert, was zur Gewährung von Zugeständnissen führen kann. Auch dies erfolgt alle zwei Meetings.