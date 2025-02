Domi Aegerter (Yamaha): Starker Start, schwaches FP2

Als Sechster am ersten Trainingstag der Superbike-WM 2025 auf Phillip Island ist Dominique Aegerter das Aushängeschild von Yamaha. Doch der Eindruck täuscht, dass die Japaner beim Saisonauftakt gut dastehen.

Ducati war in den freien Trainings die dominierende Kraft, insbesondere im FP2, als die Asphalttemperaturen bei reichlich Sonnenschein am höchsten waren. Sieben von acht V4R platzierten sich in den Top-10! Yamaha als zahlenmäßig zweitstärkste Kraft schaffte es nicht unter die besten zehn.

Über beide Trainings gesehen sorgte Dominique Aegerter in 1:29,739 min im FP1 auf Platz 5 für das beste Yamaha-Ergebnis. In der kombinierten Zeitenliste reichte das für die sechste Position. «Am Vormittag hatten wir einen guten Start im FP1, mit dem ich zufrieden war», schilderte der Schweizer. «Ich hatte ein gutes Gefühl mit dem Motorrad, sodass wir damit und der Elektronik gut arbeiten konnten.»

Im zweiten Training war der GRT-Pilot fast eine Sekunde langsamer! «Am Nachmittag waren die Temperaturen etwas wärmer. Daher probierten wir andere Reifen und verschiedene Mappings, um zu sehen, ob wir mein Gefühl weiter verbessern können. Aber es lief nicht so gut, wie ich erwartet hatte», erklärte der 34-Jährige. «Dennoch bin ich zuversichtlich, denn ich weiß, dass ich in der Lage bin, gute Rundenzeiten zu fahren. Wir werden also die Daten vom Morgen studieren, wo ich gute Rundenzeiten fahren konnte.»

Einen weichen Reifen hatte sich Aegerter bislang nicht montieren lassen. «Morgen werden wir den Qualifying-Reifen ausprobieren und versuchen, eine gute Superpole damit zu fahren. Das Wetter scheint stabil zu bleiben und noch heißer zu werden. Das sollte bis Sonntag so bleiben», hofft der Yamaha-Pilot. «Ich kann es also kaum erwarten, in das erste Rennen zu gehen, und ich hoffe, dass die Leute in Europa früh aufstehen und uns die Daumen drücken und uns gute Ergebnisse für dieses Wochenende wünschen.»