Ducati-Genie Gigi Dall’Igna: «Wenn ich BMW wäre...»

Die Dominanz von Ducati beim Auftakt der Superbike-WM 2025 auf Phillip Island ringt Rennchef Gigi Dall'Igna nur ein müdes Lächeln ab. Für die Konkurrenz von BMW hat der gewiefte Italiener sogar einen guten Rat.

Die Ducati-Dominanz in Australien war erschreckend und beeindruckend zugleich. Im ersten Lauf störte nur Toprak Razgatlioglu (BMW) als Zweiter die Ducati-Festspiele in den Top-6, im Superpole-Race und zweiten Lauf waren die V4R auf ersten fünf bzw. sechs Positionen unter sich. In Borgo Panigale hat man offenbar vieles richtig gemacht.



«Wir verschenken keine Motorräder. Wenn Teams zu uns kommen, dann deshalb, weil unser Paket finanziell als auch von der Performance eines der besten ist. Es gab auch ein Team, das die Seiten gewechselt hat und von BMW zu Ducati überlief», verwies Rennchef Gigi Dall'Igna bei GPOne auf das deutsche MGM-Team. «Das ist wohl ein Zeichen dafür, dass wir mit unseren Satellitenteams besser umgehen. Ich denke aber nicht, dass das ein Fehler ist. Aus Sicht der Meisterschaft ist es besser. Wenn Rennen umkämpft sind, dann ist das auch Ducati zu verdanken, weil wir nicht nur dem Werksteam, sondern dem gesamten Feld ein Motorrad auf hohem Niveau zur Verfügung stellen.»

BMW gewann im vergangenen Jahr mit Razgatlioglu in überragender Manier zum ersten Mal die Superbike-WM.



«Ich habe großen Respekt vor Razgatlioglu, denn seine Saison war großartig. Er gewann 13 Rennen in Folge – also war es quasi ein BMW-Cup, weil er von Anfang bis zum Ende dominierte», sagte der Italiener weiter. «Dinge ändern sich und ich glaube nicht, dass wir heute über einen Ducati-Cup sprechen. Wir haben wohl eher ein großartiges Fahreraufgebot.»

Für die Superbike-WM 2025 bekam BMW von der FIM Zugeständnisse gestrichen. Dies sind Änderungen am Motor oder Chassis, die normalerweise verboten sind. Konkret geht es bei der M1000RR um den Rahmen, der für die Weltmeisterschaft weniger steif konstruiert ist.



«Wären wir BMW, hätten wir sicherlich das 2024er-Chassis in das Serienmodell überführt, denn wir wollen unseren Kunden das bestmögliche Material bieten», betonte der Ziegenbartträger. «Wir werden im nächsten Jahr die Latte etwas höher legen. Wie immer versuchen wir, die im Rennsport bewährte bestmögliche Technologie in die Straßenversion zu etablieren.»