Andrea Iannone (35) lässt Go Eleven Ducati träumen

Beim Saisonauftakt auf Phillip Island überzeugte Andrea Iannone als bester Privatier. Teammanager Denis Sacchetti weiß, dass die Superbike-WM 2025 eine wunderbare Saison für Go Eleven Ducati werden kann.

Mit der Verpflichtung von Andrea Iannone im vergangenen Jahr ist das Ducati-Team Go Eleven ein kalkuliertes Wagnis eingegangen. Zwar wusste man nicht, wie stark der Speed des früheren MotoGP-Piloten unter der vierjährigen Dopingsperre gelitten hat, der Italiener würde aber in jedem Fall für viel mediale Aufmerksamkeit sorgen. Als WM-Achter mit einem Sieg und fünf Podestplätzen überzeugte der 35-Jährige aber auch sportlich.

In seiner zweiten Superbike-Saison sind die Erwartungen in Iannone höher, denn nun kennt er das Motorrad, die Reifen und alle Rennstrecken. Am vergangenen Wochenende sahen wir mit den Positionen 6, 2 und 3 eine Steigerung des Ducati-Piloten im Vergleich zum Vorjahr. Mit 35 Punkten im Gepäck trat Iannone als WM-Dritter die Heimreise an. Nur Dreifachsieger Nicolò Bulega (62 P.) und Álvaro Bautista (36 P.) – beide Aruba.it Ducati – liegen vor ihm.

Tatsächlich war auch im ersten Lauf eine Top-3-Platzierung möglich. «Ein technisches Problem und ein nicht optimaler Grip verhinderten leider ein besseres Ergebnis, das nach dem hervorragenden Speed, den wir vom Test bis zum Qualifying hatten, möglich gewesen wäre», weiß Teammanager Denis Sacchetti. «Dafür holten wir zwei Podestplätze am Sonntag! Wir haben nachgeholt, was wir am Vortag verpasst hatten. Andrea war Zweiter im Superpole-Race und Dritter im zweiten Rennen – und er holte zu Nicolò auf! In den schnellen Kurven war Andrea sehr stark und konnte dort den Unterschied ausmachen. Leider war Álvaro im zweiten Teil des Rennens etwas schneller, aber wir sind zufrieden.»

Nachdem in den vergangenen Saisons die Ducati-Teams Barni Racing und davor Motocorsa bestes Kundenteam war, stehen 2025 die Chancen von Go Eleven ausgezeichnet. «So in die Meisterschaft zu starten, als Dritter in der Gesamtwertung, bestätigte unsere gute Arbeit», betonte Sacchetti. «Wir werden sehen, was auf den europäischen Meetings passiert. Im Moment sieht es so aus, dass wir im Spiel um die wichtigen Positionen sind!»