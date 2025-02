Razgatlioglu droht Dorna: «Dann fahre ich nicht mehr»

«Die Superbike-WM ist jetzt fast wie ein Ducati-Cup», kritisierte Champion Toprak Razgatlioglu aus dem BMW-Werksteam nach dem Saisonstart in Australien. «Alle Ducati fahren vorne, das ist nicht normal.»

Nach dem Qualifying und ersten Rennen in Australien sprach Toprak Razgatlioglu, als wäre er nicht wettbewerbsfähig und würde meilenweit hinterhergurken. Wir erinnern uns: Lediglich Ducati-Werksfahrer Nicolo Bulega war schneller, der Türke wurde jeweils Zweiter.

Es gab Hoffnung bei BMW, dass die Ergebnisse am Sonntag ähnlich ausfallen würden. Bulega fuhr die ganze Woche auf Phillip Island in seiner eigenen Welt, doch dahinter waren fünf Fahrer plus/minus auf dem gleichen Level und Toprak gehörte zu ihnen.

Im Sprintrennen am Sonntagmittag leistet sich der Red-Bull-Athlet mit der Startnummer 1 in der vierten Kurve einen seltenen groben Fahrfehler und verbremste sich, Bulega und Iannone hatten großes Glück, dass sie nicht von Razgatlioglu abgeschossen wurden. Der Weltmeister fuhr nach diesem Schnitzer zwar weiter, kam aber nur als 13. ins Ziel.

Das warf ihn für das zweite Hauptrennen vom zweiten auf den zehnten Startplatz zurück. Bis zum vorgeschriebenen Boxenstopp mit Räderwechsel konnte sich der 57-fache Laufsieger bis auf den fünften Rang nach vorne kämpfen. Als Toprak den Wechsel vollzogen hatte war bereits nach wenigen Metern klar, dass es ein technisches Problem an seiner M1000RR gibt. Er rollte aus und kassierte zum zweiten Mal am Sonntag null Punkte.

Mit den 20 Zählern aus dem ersten Rennen liegt der Champion nur auf dem achten Gesamtrang – hat aber zwei Punkte mehr auf dem Konto als nach dem Auftakt im Vorjahr.

«Es ging schon im Superpole-Race schlecht los, ich hatte ein größeres Problem», stöhnte Razgatlioglu. «Ich hatte Glück, dass ich keinen getroffen habe und nicht gestürzt bin. Im zweiten Hauptrennen fühlte sich das Motorrad besser an als am Samstag, ich hatte mehr Grip. Dann trat ein Problem auf und ich entschied mich aufzuhören. Ich war nach den ersten Rennen der Saison noch nie sehr glücklich, die vergangenen zwei Jahre begann es auch sehr seltsam. Ich fokussiere mich jetzt schon auf die nächsten Rennen in Europa. Dort will ich gegen die Ducati kämpfen – die WM ist jetzt fast wie ein Ducati-Cup. Wir werden in dem einen Monat bis dahin arbeiten und versuchen, stärker zurückzukommen.»

Mitte März testet BMW neben anderen in Portimao, «diese zwei Tage werden sehr wichtig für uns», betonte das Aushängeschild von BMW. «Wir werden versuchen, das Motorrad zu verbessern, wir sind noch nicht bei 100 Prozent. Aber die anderen machen auch viel Druck. Es überrascht mich nicht, dass Bulega schnell ist, er war auch letztes Jahr stark. Und Alvaro ist auch nicht schlecht. Aber dieses Jahr fahren alle Ducati vorne, das ist nicht normal. Ich hoffe, dass es nicht so weitergeht, denn so genießt es keiner. Wenn es in der Superbike-WM in Zukunft so weitergeht, dann glaube ich nicht, dass ich noch hier fahren werde.»

Ergebnis Superbike-WM 2025, Phillip Island, Rennen 2: Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Nicolo Bulega (I) Ducati 2. Alvaro Bautista (E) Ducati + 2,603 sec 3. Andrea Iannone (I) Ducati + 3,980 4. Scott Redding (GB) Ducati + 8,043 5. Danilo Petrucci (I) Ducati + 10,009 6. Sam Lowes (GB) Ducati + 10,097 7. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 11,083 8. Alex Lowes(GB) Bimota + 11,180 9. Yari Montella (I) Ducati + 11,202 10. Axel Bassani (I) Bimota + 11,918 11. Xavi Vierge (E) Honda + 18,472 12. Dominique Aegerter (CH) Yamaha + 18,507 13. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + 25,853 14. Michael vd Mark (NL) BMW + 25,891 15. Ryan Vickers (GB) Ducati + 29,402 16. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 41,810 17. Tito Rabat (E) Yamaha + 43,805 18. Tetsuta Nagashima (J) Honda + 51,209 - Remy Gardner (AUS) Yamaha - Toprak Razgatlioglu (TR) BMW - Tarran Mackenzie (GB) Honda Ergebnis Superbike-WM 2025, Phillip Island, Superpole-Race: Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Nicolo Bulega (I) Ducati 2. Andrea Iannone (I) Ducati + 2,324 sec 3. Danilo Petrucci (I) Ducati + 4,923 4. Scott Redding (GB) Ducati + 5,312 5. Sam Lowes (GB) Ducati + 5,452 6. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 6,891 7. Alex Lowes(GB) Bimota + 7,267 8. Yari Montella (I) Ducati + 9,748 9. Axel Bassani (I) Bimota + 10,585 10. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 10,924 11. Xavi Vierge (E) Honda + 11,260 12. Dominique Aegerter (CH) Yamaha + 11,260 13. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW + 14,186 14. Michael vd Mark (NL) BMW + 14,330 15. Ryan Vickers (GB) Ducati + 16,968 16. Tito Rabat (E) Yamaha + 21,796 17. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 27,062 18. Tarran Mackenzie (GB) Honda + 42,505 19. Alvaro Bautista (E) Ducati + 1 min - Tetsuta Nagashima (J) Honda - Garret Gerloff (USA) Kawasaki Ergebnis Superbike-WM 2025, Phillip Island, Rennen 1: Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Nicolo Bulega (I) Ducati 2. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW + 4,811 sec 3. Alvaro Bautista (E) Ducati + 5,108 4. Danilo Petrucci (I) Ducati + 6,813 5. Scott Redding (GB) Ducati + 6,986 6. Andrea Iannone (I) Ducati + 7,548 7. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 8,892 8. Alex Lowes(GB) Bimota + 9,588 9. Axel Bassani (I) Bimota + 11,035 10. Sam Lowes (GB) Ducati + 13,429 11. Xavi Vierge (E) Honda + 15,661 12. Dominique Aegerter (CH) Yamaha + 18,039 13. Ryan Vickers (GB) Ducati + 29,734 14. Tetsuta Nagashima (J) Honda + 42,501 15. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 42,730 16. Tarran Mackenzie (GB) Honda + 55,663 - Remy Gardner (AUS) Yamaha - Michael vd Mark (NL) BMW - Garret Gerloff (USA) Kawasaki - Tito Rabat (E) Yamaha - Yari Montella (I) Ducati Superbike-WM 2025: Stand nach 3 von 36 Rennen Pos Fahrer Motorrad Punkte 1. Nicolo Bulega (I) Ducati 62 2. Alvaro Bautista (E) Ducati 36 3. Andrea Iannone (I) Ducati 35 4. Danilo Petrucci (I) Ducati 31 5. Scott Redding (GB) Ducati 30 6. Andrea Locatelli (I) Yamaha 22 7. Sam Lowes (GB) Ducati 21 8. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 20 9. Alex Lowes(GB) Bimota 19 10. Axel Bassani (I) Bimota 14 11. Xavi Vierge (E) Honda 10 12. Yari Montella (I) Ducati 9 13. Dominique Aegerter (CH) Yamaha 8 14. Ryan Vickers (GB) Ducati 4 15. Garret Gerloff (USA) Kawasaki 3 16. Tetsuta Nagashima (J) Honda 2 17. Michael vd Mark (NL) BMW 2 18. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha 1