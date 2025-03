Iker Lecuona (Honda): Keine OP, Portimão wackelt 07.03.2025 - 12:25 Von Kay Hettich

© Honda Kann Iker Lecuona beim Superbike-Meeting in Portimao antreten?

Nach einem Sturz in der Superpole war der Saisonauftakt der Superbike-WM 2025 auf Phillip Island für Iker Lecuona frühzeitig gelaufen. So geht es dem Honda-Werkspiloten drei Wochen vor dem Meeting in Portimão.