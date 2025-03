Was Yamaha von Rea-Ersatz Augusto Fernandez erwartet

Nach seinem Sturz beim Superbike-Test auf Phillip Island wird Jonathan Rea den Europaauftakt in Portimão verpassen. Von seinem Vertreter, MotoGP-Testfahrer Augusto Fernandez, erhofft sich Yamaha viel.

Der Saisonauftakt der Superbike-WM 2025 auf Phillip Island wurde von Ducati dominiert, wie schon lange nicht mehr ein Hersteller dominiert hat. Im ersten Lauf störte nur BMW-Star Toprak Razgatlioglu auf Platz 2 die Ducati-Festspiele in den Top-6, im Sprintrennen und zweiten Lauf belegten die vorderen fünf bzw. sechs Positionen Piloten mit der schnellen V4R.

Mit Andrea Locatelli platzierte sich Yamaha vor Bimota, Honda und Kawasaki. Auf den erfahrenen Jonathan Rea musste das Werk mit den gekreuzten Stimmgabeln im Logo nach einem Sturz beim vorgelagerten Test verzichten. Der Rekordweltmeister wurde bereits erfolgreich am linken Fuß operiert, das zweite Saisonmeeting in Portimão wird er jedoch in jedem Fall verpassen.



«Wir wünschen ihm eine schnelle Genesung und hoffen, ihn so bald wie möglich wiederzusehen», bedauerte Sportchef Niccolo Canepa von Yamaha Europe den Ausfall des Nordiren. «Ich glaube, sobald wir in Europa sind, wird das Bild klarer und wir können die Kräfteverhältnisse besser verstehen. Wir haben jedoch eindeutig noch einiges an Arbeit vor uns, vor allem weil die Wintertests durch das schlechte Wetter beeinträchtigt waren. Unsere Ingenieure arbeiten intensiv daran, Verbesserungen zu finden, und wir sind zuversichtlich, bei unserer Rückkehr nach Europa einen Schritt nach vorn zu machen.

Vor dem Europaauftakt in Portugal vom 28. bis 30. März findet in Portimão ein zweitägiger Test statt, bei dem Augusto Fernández die verwaiste R1 von Rea übernehmen wird. Der MotoGP-Testfahrer wird den 119-fachen Sieger auch am Rennwochenende vertreten.



«Der bevorstehende Test in Portimão wird wichtig für uns sein, um das Paket zu verstehen und zu verfeinern – und wir werden auch Augusto Fernández willkommen heißen. Natürlich vermissen wir Jonathan, aber wir freuen uns, Augusto willkommen zu heißen», erklärte Canepa. «Er ist MotoGP-Testfahrer für Yamaha und wird dieses Jahr einige Wildcards fahren, also sind wir froh, dass wir jemanden auswählen konnten, der bereits zur Familie gehört. Er ist ein junges Talent und ist bereits in diesem Paddock gefahren. Er wechselte von der Superstock-600-EM zum GP-Fahrerlager. Wir freuen uns, ihn wieder bei uns begrüßen zu dürfen und sind gespannt auf sein Feedback zur R1. Als MotoGP-Testfahrer hat er hervorragende Kenntnisse darüber, wie man ein Motorrad verbessern kann, und er ist bekannt für sein sehr gutes Feedback. Wir hoffen auch, dass er Spaß haben wird und drücken ihm die Daumen, dass er am Rennwochenende ein paar gute Ergebnisse einfahren kann!»

Yamaha arbeitet u.a. an einem leistungsstärkeren Motor, der möglicherweise ab Portimão zum Einsatz kommen wird.