Womit sich die Ducati-Stars in Portimão beschäftigen

Superbike-WM-Leader Nicolò Bulega und sein Aruba.it-Teamkollege Álvaro Bautista nehmen am zweitägigen Test in Portimão teil. Was sich die beiden Ducati-Werkspiloten vorgenommen haben.

Der Saisonauftakt der Superbike-WM 2025 wurde von Ducati dominiert und über allen thronte Werkspilot Nicolò Bulega. Der Italiener holte sich auf Phillip Island die Pole-Position und Siege in allen drei Rennen. Mit der Idealpunktzahl von 62 Zählern kommt Bulega natürlich als WM-Leader zum Europaauftakt nach Portimão vom 28. bis 30. März.

Zuvor steht am Freitag und Samstag dieser Woche ein zweitägiger Test mit fast allen Teams an. Hier wird sich bereits zeigen, ob sich die Ducati-Dominanz fortsetzt oder ob das Feld enger zusammenrückt.



«Auf meiner To-do-Liste für den Portimão-Test steht hauptsächlich, ein besseres Vertrauen mit dem Bike zu gewinnen. Denn leider kamen wir bei den Wintertests wegen des Wetters nicht viel zum Fahren», skizzierte Bulega sein überschaubares Pflichtenheft. «Das Gefühl verbessern und für das Rennwochenende vorbereiten. In Portimão ist ein gutes Verhalten in der Bremsphase entscheidend, also werden wir uns mit diesem Bereich beschäftigen und hoffentlich verbessern.»

Mit 36 Punkten ist Teamkollege Álvaro Bautista WM-Zweiter. Der Spanier erreichte in den Hauptrennen in Australien einen zweiten und dritten Platz, leistete sich im Superpole-Race aber einen Sturz. Dennoch reiste der zweifache Superbike-Weltmeister mit einem guten Gefühl zurück nach Europa.



«Wir sehen den Test wesentlich zur Vorbereitung auf das Rennwochenende an», erklärte der 40-Jährige. «Wir werden weitestgehend unsere Arbeit von den Wintertests und von Phillip Island fortsetzen. Ich werde versuchen, am Ende der zwei Tage ein Gefühl mit dem Motorrad zu haben, wie ich es am Ende in Australien hatte. Einen festgelegten Testplan haben wir nicht. Wie wir vorgehen werden, wird davon abhängen, welches Gefühl ich habe und welche Probleme wir haben werden.»