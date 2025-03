Superbike-Test in Portimão: Es wird voll – sehr voll 10.03.2025 - 07:25 Von Kay Hettich

© Gold & Goose Wer lässt sein Motorrad in Portimao fliegen?

Die Superbike-WM 2025 geht am 28. März in Portimão weiter, doch bereits am kommenden Wochenende finden sich zahlreiche Teams für einen Test in Portugal ein – auch einige Supersport-Piloten sind dabei.