SBK-Test in Portimão: Dunkle Wolken ziehen herauf

Die Wintertests zur Superbike-WM 2025 waren von schlechtem Wetter geprägt und für keinen Hersteller ergiebig. Wenige Tage vor dem großen Portimão-Test drohen die Bedingungen erneut bescheiden zu werden.

Weil die Wintertests in Europa durchgängig bei kühlem und teils regnerischem Wetter stattfanden, lechzen Hersteller, Teams und Fahrer förmlich nach mehr Kilometern bei normalen Bedingungen – also trocken und halbwegs warm. Wohl auch deshalb haben sich so viele Teams aus Superbike- und Supersport-WM für den Portimão-Test am Freitag und Samstag dieser Woche angemeldet, wie nur selten.

Der Wunsch der Teilnehmer wird sich aber wohl nur bedingt erfüllen. In diesen Tagen wird die Umgebung von Portimão von Regenschauern heimgesucht, dazu ist es windig und das Thermometer steckt deutlich unter der 20-Grad-Marke-fest. An den beiden Testtagen ist zwar ein Fenster mit trockenem Wetter vorhergesagt, aber der Wind und die vergleichsweise kühlen Temperaturen werden bleiben.

Außerdem: Durch die Nähe zum Meer kann sich das Wetter schnell ändern und in der kommenden Woche soll es wieder regnen.

Die Teilnehmer hoffen auf Bedingungen wie am Rennwochenende (28. bis 30. März), damit zumindest die Vorbereitung auf das zweite Saisonmeeting nicht vergebens ist.