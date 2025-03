Dominique Aegerter (Yamaha): «Endlich geht es weiter»

Der Saisonauftakt in Australien war für Dominique Aegerter und Yamaha insgesamt eine schwere Prüfung. Nach fünf Wochen Pause sieht sich der Schweizer für das Superbike-Meeting in Portimão besser aufgestellt.

Die Superbike-WM 2025 geht am kommenden Wochenende auf dem Autódromo Internacional do Algarve in seine zweite Runde. Die anspruchsvolle Piste in Portimão begeistert mit seinem spektakulären Layout, bei dem der Fahrer viel herausholen kann – allerdings gibt es auch eine fast einen Kilometer lange Gerade.

Wie für die meisten Superbike-Piloten war die lange Pause seit Phillip Island (23. Februar) auch für Dominique Aegerter gefühlt zu lang, unterbrochen nur von einem Test in Portimão.

«Nach dem Saisonauftakt geht es endlich mit Rennen weiter – ich kann es kaum erwarten, das Wochenende zu beginnen», freute sich der 34-Jährige. «Es war großartig, dass wir vor Kurzem in Portimão testen konnten, um wertvolle Daten zu sammeln. Ich bin zuversichtlich, dass wir das Beste daraus machen können, um eine starke zweite Runde hinzulegen. Unser Ziel ist es, von Anfang an zu pushen, in allen Sessions schnell und konstant zu sein und unsere Gesamtleistung zu verbessern.»

Aegerter hatte in Australien drei zwölfte Plätze eingefahren und reist als WM-13. Zum Europaauftakt. Achte Plätze im zweiten Lauf 2023 und im Superpole-Race 2024 sind seine besten Ergebnisse.