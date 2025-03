Portimão, Lauf 1: Razgatlioglu gewinnt episches Duell

Wer einen souveränen Sieg im ersten Superbike-Lauf in Portimão von Toprak Razgatlioglu erwartet hatte, sah sich getäuscht. Der BMW-Pilot musste hart gegen Nicolò Bulega (Ducati) kämpfen. Starkes Lebenszeichen von Yamaha.

In der Superpole am Vormittag hatte sich Toprak Razgatlioglu (BMW) in Rekordzeit den vordersten Startplatz gesichert. Neben dem aktuellen Weltmeister starteten die Ducati-Piloten Nicolò Bulega und Danilo Petrucci in den ersten Lauf. Angesichts der Performance in den Trainings war Razgatlioglu der haushohe Favorit, doch WM-Leader Bulega hatte in der Superpole zum BMW-Piloten aufgeschlossen.

Dominique Aegerter (Yamaha) fuhr den achten Startplatz heraus. Weil Andrea Iannone im FP3 bummelte und einen anderen Fahrer behindert hatte, musste der Ducati-Privatier Andrea Iannone drei Plätze weiter hinten starten – 16 statt 13. Ganz hinten nahm Alex Lowes Aufstellung, weil der Bimota-Pilot in der Superpole bei seinem ersten Versuch stürzte und im zweiten Run die Runde gestrichen wurde.

Das Wetter zeigte sich bei Rennstart um 14 Uhr Ortszeit von seiner Schokoladenseite. Sonnenschein, ein wolkenloser blauer Himmel und 26 Grad Celsius sorgten für nahezu perfekte Bedingungen.

Statt sofort dem Feld davonzufahren, machte es Razgatlioglu spannend. Nach einem schlechten Start lag der Türke zeitweise nur auf Platz 7 und musste sich zunächst wieder nach vorn kämpfen. In Runde 4 lag der 28-Jährige hinter Bulega an zweiter Position und holte den Ducati-Werkspiloten schnell ein.

Mehrfach überholten sich die beiden Superbike-Stars, bis sich Razgatlioglu in Runde 10 durchsetzte und einen kleinen Vorsprung herausfahren konnte. Die Verfolger waren bereits um 4 sec distanziert. Allerdings ließ sich Bulega nicht abschütteln und blieb am Hinterrad des Weltmeisters. Nach mehreren gegenseitigen Überholmanövern wurde das Rennen in der letzten Runde entschieden. Auf der Ziellinie trennten die beiden Ausnahmekönner nur 0,067 sec – und der Sieger hieß Razgatlioglu!

Im Kampf um Platz 3 setzte sich überraschend Yamaha-Werkspilot Andrea Locatelli durch. Der Italiener erwischte einen ausgezeichneten Start und war ab Runde 1 in der vorderen Gruppe. Die meiste Zeit des Rennens hatte Locatelli den starken Danilo Petrucci (Ducati) im Nacken, der sich mit Platz 4 zufriedengeben musste. Mit Dominique Aegerter auf Platz 8 und Remy Gardner auf der zehnten Position gab Yamaha ein deutliches Lebenszeichen von sich.

Ein feines und verdientes Ergebnis erreichte Honda-Pilot Xavi Vierge, der nach einem einsamen Rennen Fünfter wurde.

Nach bisher verhaltenen Ergebnissen brachte Axel Bassani die beste Bimota auf Platz 9 ins Ziel. Garrett Gerloff mit der einzigen Kawasaki wurde Zwölfter.

Für Alvaro Bautista und Scott Redding (beide Ducati) war das Rennen nach einer Kollision bereits in Runde 1 beendet. Außerdem stürzten Alex Lowes (Bimota), Sam Lowes (Ducati), Yari Montella (Ducati) und Zaqhwan Zaidi (Honda).

So lief das Rennen:

Start: Bulega vor Locatelli und Petrucci in die erste Kurve. Toprak nur Fünfter. Aegerter Sechster. Sturz Redding und Bautista in Kurve 4.



Runde 1: Bulega 0,3 sec vor Locatelli und Sam Lowes. Razgatlioglu vorbei an Vierge auf Platz 5. Aegerter Achter. Bassani mit der besten Bimota auf 13.



Runde 2: Razgatlioglu (4.) hat Petrucci geschnappt und liegt in 1:40,387 min 1,1 sec hinter Bulega.



Runde 3: Konsequent macht der BMW-Pilot weitere Plätze gut. Sam Lowes überholte Razgatlioglu (3.) in 1:40,381 min auf der Geraden. Sturz Montella.



Runde 4: Razgatlioglu in 1:40,351 min vorbei an Locatelli auf Platz 2 – nur 0,6 sec hinter Bulega. Aegerter weiter auf Platz 8.



Runde 5: Bulega leistet Führungsarbeit, direkt dahinter Razgatlioglu. Locatelli auf Platz 3 liegt bereits 1,3 sec zurück.



Runde 6: Nur die Top-2 fahren unter 1:41 min. Vierge hält als Sechster gut mit. Alex Lowes jetzt bester Bimota-Pilot auf Platz 12.



Runde 7: Razgatlioglu hat Bulega überholt und führt das Rennen erstmals an. Aber af der Geraden zieht der Ducati-Pilot wieder vorbei.



Runde 8: Gleiches Spiel wie in der Runde zuvor: Dieses Mal ist Razgatlioglu in Kurve 1 aber später auf der Bremse und bleibt vorn. Sam Lowes auf Platz 4 liegend gestürzt.



Runde 9: Hinter den Top-2 tut sich wenig. Locatelli belegt Platz 3, dann Petrucci, Vierge, van der Mark, Aegerter und Gardner. Lowes und Iannone komplettieren die Top-10.



Runde 10: Bulega lässt sich nicht abhängen. Sturz Alex Lowes.



Runde 11: Locatelli weiter Dritter. Aegerter und Gardner kämpfen um Platz 7. Sturz Zaidi.



Runde 12: Razgatlioglu liegt nur 0,2 sec vor Bulega und 4,3 sec vor Locatelli.



Runde 13: Bulega hat wieder die Führung übernommen. Vierge sicher auf Platz 5.



Runde 14: In 1:40,662 min fährt Bulega 0,5 sec schneller als Razgatlioglu!



Runde 15: Razgatlioglu 0,2 sec hinter Bulega. Aegerter (8.) am Hinterrad seines Teamkollegen Gardner.



Runde 16: Razgatlioglu bremst sich in Kurve 1 wieder in Führung, aber Bulega ist unbeeindruckt.



Runde 17: In den Top-9 sind nur Razgatlioglu/Bulega und Gardner/Aegerter/Iannone in Positionskämpfe verwickelt.



Runde 18: Wieder überholen sich Bulega und Razgatlioglu mehrfach. Dieser Kampf wird bis in die letzte Runde gehen! Axel Bassani (Bimota) auf Platz 10.



Runde 19: Razgatlioglu und Bulega fast zeitgleich auf der Linie. Iannone vorbei an Aegerter und Gardner auf Platz 7.



Letzte Runde: Razgatlioglu gewinnt knapp vor Bulega. Locatelli Dritter.