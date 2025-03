Eskalation: Bautista & Scott Redding feinden sich an

Nach der Kollision im ersten Rennen der Superbike-WM in Portimao beschuldigte Alvaro Bautista seinen Ducati-Kollegen Scott Redding des Vorsatzes. Der Engländer bemühte sich, nicht ausfällig zu werden.

Die drei Mitglieder des FIM Steward Panels sind der Meinung, dass es sich bei dem Crash von Alvaro Bautista und Scott Redding im ersten Hauptrennen am Samstagnachmittag in Kurve 4 in Portimao um einen Rennunfall handelt. Mangels TV-Bildern können sich selbst aufmerksame Beobachter kaum eine Meinung bilden; was bleibt, sind die widersprüchlichen Aussagen der beiden Ducati-Fahrer.



Dabei beließen sie es nicht: Bautista feindete Redding an, der Engländer konterte.

«Das Problem ist nicht, dass ich aus dem Mittelfeld startete, sondern dass es Fahrer gibt, die nicht nachdenken», schimpfte Bautista. «Solche Fahrer wollen in den ersten paar Kurven so viel wie möglich gutmachen, aber sie sind nicht allein auf der Strecke, da sind noch andere.»



Anschließend setzte der Spanier an Redding gewandt noch eins drauf: «Er kritisierte mich die vergangenen Jahre ständig, jetzt hat er dasselbe Bike wie ich und macht immer weiter. Wenn das nicht genug ist, dann drückt er mich eben raus. Das ist der einzige Weg, wie er es handhaben kann. Er sollte mit allen Fahrern auf der gleichen Marke wie er vorsichtig umgehen, vor allen mit den Werksfahrern.»

Redding blieb anfänglich ruhig: «Wir haben nicht die beste Beziehung, aber ich plane es nicht, andere Fahrer aus dem Rennen zu kegeln. Es ist immer das Gleiche mit ihm: Ich kann nicht mal sagen, dass es mir leidtut, weil ich nichts getan habe. Ich würde gerne andere Kameraeinstellungen von der Rennleitung sehen. Anhand seiner Onboard-Aufnahmen lag ich vor ihm, als wir in Kurve 4 einbogen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich habe ihn nicht mal gesehen, kann es also auch nicht vorsätzlich getan haben. Ich würde mit ihm reden, aber ich weiß, dass er nicht mit mir spricht. Wann ist Alvaro jemals zu einem hingegangen und hat mit ihm gesprochen? Kann sich jemand erinnern?»

«Wir wissen, dass wir nicht die beste Beziehung haben, das ist okay», meinte der Vizeweltmeister von 2020. «Aber ich sorge nicht für den Mist zwischen uns. Auf Phillip Island habe ich ihm die Hand geschüttelt, weil er mich geschlagen hat – Fairplay. Es geht nicht darum, ob er zu mir oder ich zu ihm gehe. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist, aber natürlich ist es meine Schuld. Ich bin hier, um Rennen zu fahren und nicht für kindische Beschwerden. Das ist nicht erwachsen. Ich möchte mit ihm befreundet sein, aber er sorgt dafür, dass ich ihn jeden Tag hasse.»