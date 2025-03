Portimão, Sprint: Toprak gewinnt knapp vor Bulega

Im Superpole-Race der Superbike-WM 2025 in Portimão siegte Weltmeister Toprak Razgatlioglu (BMW) nach einem engen Kampf mit Nicolò Bulega (Ducati). Große Enttäuschung für Dominique Aegerter (Yamaha)

Das Superpole-Race über nur 10 Runden auf dem Autódromo Internacional do Algarve fand bei Sonnenschein und angenehmen 20 Grad Celsius statt. Dass die Piloten nicht auf den Reifenverschleiß achten müssen und jede Runde ans Limit gehen, macht den Reiz dieses Formats aus. Die Bezeichnung des Sprintrennens kommt daher, weil das Ergebnis in die Startaufstellung für den zweiten Lauf einfließt. Die Top-9 erhalten bis zu zwölf WM-Punkte und nehmen die ersten neun Startplätze ein, die weiteren Positionen entsprechen der Superpole vom Samstag.

Die Startaufstellung für den Sprint war wie im ersten Rennen. Aus der ersten Reihe starteten Weltmeister Toprak Razgatlioglu (BMW) sowie Nicolò Bulega und Danilo Petrucci (beide Ducati). Dominique Aegerter (Yamaha) ging aus der dritten Reihe von Platz 8 ins Rennen.

Im morgendlichen FP3 fuhr Bulega als Einziger unter 1:40 min und untermauerte damit seine Ambitionen auf den Sieg, den er am Samstag nur um 0,067 sec gegen Razgatlioglu verpasst hatte.

Der Italiener gewann den Start und nur Razgatlioglu und Danilo Petrucci konnten dem Ducati-Werkspiloten folgen. Ab der dritten Runde musste Petrucci abreißen lassen. Fortan machten die Stars von BMW und Ducati den Sieg unter sich aus.

Razgatlioglu übernahm in Runde 5 erstmals die Führung, aber Bulega ließ sich nicht abschütteln. Nach und nach erarbeitete sich der Türke einen leichten Vorteil, einen Fehler durfte er sich aber nicht leisten. Nur der BMW- und der Ducati-Werkspilot fuhren Rundenzeiten von 1:39 min. In unmittelbarer Schlagdistanz kam Bulega aber nicht mehr. Auf der Ziellinie hatte Razgatlioglu dennoch nur 0,055 sec Vorsprung auf Bulega.

Ein starkes Rennen fuhr Álvaro Bautista, der sich konsequent nach vorn arbeitete und sich nach dem Desaster im ersten Lauf den dritten Platz auf dem Podium sicherte.

Bester Yamaha-Pilot wurde Andrea Locatelli auf Platz 5. Xavi Vierge hielt als Achter die Honda-Flagge hoch. Bemerkenswert: Teamkollege Iker Lecuona gelang bei seinem Comeback als Neunter ebenfalls ein solides Ergebnis.

Bimota blieb im Superpole-Race ohne Punkte. Axel Bassani kreuzte als Elfter die Ziellinie, der von ganz hinten gestartete Alex Lowes schaffte es vor bis auf Platz 13.

Für Dominique Aegerter verlief das Sprintrennen wenig erfreulich. Der Schweizer im Yamaha-Team Giansanti Racing verpasste als 14. sein Vorhaben, die Top-9 zu erreichen, deutlich.

So lief das Rennen:

Start: Bulega vor Petrucci und Razgatlioglu und in die erste Kurve. Aegerter Neunter.



Runde 1: Bulega 0,4 sec vor Petrucci und Razgatlioglu, der in der ersten Kurve Platz 2 übernimmt. Bautista schon Fünfter, Aegerter Zehnter.



Runde 2: Die Top-3 schon 0,8 sec vor Locatelli, Bautista, Sam Lowes und Xavi Vierge. Razgatlioglu in 1:39,441 min mit der schnellsten Rennrunde.



Runde 3: Petrucci kann den Speed nicht mitgehen und fällt um 1,2 sec zurück. Bautista (5.) weiter hinter Locatelli. Van der Mark mit der zweiten BMW auf Platz 9. Aegerter nur noch Elfter.



Runde 4: Bulega und Razgatlioglu innerhalb 0,2 sec. Bassani mit der besten Bimota auf Platz 12.



Runde 5: Razgatlioglu erstmals in Führung. Bautista vorbei an Locatelli auf Platz 4. Vierge behauptet weiter die siebte Position. Sturz Sofuoglu.



Runde 6: Razgatlioglu 0,2 sec vor Bulega. Aegerter verliert Platz 11 an Bassani. Sturz Mackenzie.



Runde 7: Bautista (4.) holt auf Petrucci (3.) auf. Van der Mark schnappt sich Platz 7 von Vierge.



Runde 8: Bautista vorbei an Petrucci auf Platz 3. Aegerter hinter Iannone 13.



Runde 9: Razgatlioglu 0,4 sec vor Bulega und 3,9 sec vor Bautista.



Letzte Runde: Razgatlioglu gewinnt vor Bulega und Bautista.