Yamaha wie BMW: Spezial-Chassis bringt den Durchbruch

Andrea Locatelli überraschte im ersten Rennen der Superbike-WM in Portimao mit dem ersten Podestplatz für Yamaha in dieser Saison. Der Italiener lobt das modifizierte Chassis, das ihm ein besseres Gefühl vermittelt.

Wann die Yamaha-Piloten die nächste Motorausbaustufe mit zusätzlicher Leistung bekommen, an welcher seit Monaten gearbeitet wird, ist unklar. Beim Europa-Auftakt in Südportugal war dafür zum ersten Mal ein modifiziertes Chassis mit geringerer Steifigkeit im Einsatz. Dieses darf Yamaha benutzen, weil sie es als Super-Concession-Teil zugesprochen bekamen. Das sind Veränderungen am Fahrwerk, die im Rahmen des normalen Reglements nicht erlaubt sind.

BMW schlug im Winter von 2023 auf 2024 den gleichen Weg ein und feierte im Vorjahr mit Toprak Razgatlioglu spektakuläre Erfolge. Der derzeit beste Superbike-Fahrer gewann nicht nur 13 Rennen in Folge, so dominant war keiner vor ihm, sondern eroberte auch seinen zweiten WM-Titel und den ersten für BMW in einer Solo-Kategorie in der damals 101-jährigen Firmengeschichte.

Locatelli qualifizierte sich im Autodromo do Algarve für viele überraschend für den vierten Startplatz, Platz 3 im ersten Rennen hinter Razgatlioglu (BMW) und WM-Leader Nicolo Bulega (Ducati) macht Yamaha-Fans Hoffnung.

«Keiner traute mir einen Podestplatz zu», grinste Locatelli, als er sich mit SPEEDWEEK.com traf. «Wir haben hart gearbeitet, ich gebe immer 100 Prozent, das ist das Ergebnis daraus. Wenn wir noch ein bisschen mehr zulegen, dann kann ich auch um Siege kämpfen. Im Moment ist das noch recht schwierig, ich glaube aber, dass ich in der Lage dazu wäre. Darauf vertraue ich. Hätte mich einer vor dem Rennen gefragt, ob ein Podestplatz möglich ist, hätte ich ja gesagt. Auch, weil wir im Qualifying erstaunliche Arbeit leisteten – es ist wichtig, vorne zu starten. Die ersten Runden konnte ich Bulega folgen und mir so die Basis für diesen Podestplatz aufbauen.»

Inwiefern hilft Locatelli das flexiblere Chassis? «Über die Daten kann ich nicht viel sagen, aber mein Gefühl damit ist ganz gut», erzählte der Supersport-Champion von 2020. «Ich hatte über die 20 Runden Vertrauen, was wir am Bike für mich geändert haben, funktioniert gut. Ich sehe derzeit keine negativen Auswirkungen unserer Versuche. Das Chassis ist grundsätzlich dasselbe, es wurde nur in gewissen Bereichen die Steifigkeit verändert. Ich kann dir nicht genau sagen wo, das ist nicht mein Job. Ich muss nur fahren und schildern, was ich spüre. Anschließend beschäftigen sich die Yamaha-Jungs damit.»

Neben dem Italiener schafften es mit dem modifizierten Chassis auch die GRT-Yamaha-Kollegen Dominique Aegerter (8.) und Remy Gardner in die Top-10. In der Gesamtwertung verbesserte sich Locatelli mit diesem Erfolg auf den fünften Gesamtrang, nach vier Rennen hat er 38 Punkte auf dem Konto.

Ergebnis Superbike-WM 2025, Portimao, Rennen 1: Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 2. Nicolo Bulega (I) Ducati + 0,067 sec 3. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 7,855 4. Danilo Petrucci (I) Ducati + 8,991 5. Xavi Vierge (E) Honda + 15,475 6. Michael vd Mark (NL) BMW + 17,830 7. Andrea Iannone (I) Ducati + 18,775 8. Dominique Aegerter (CH) Yamaha + 19,030 9. Axel Bassani (I) Bimota + 19,554 10. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 19,838 11. Iker Lecuona (E) Honda + 24,292 12. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + 30,615 13. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 41,916 14. Tarran Mackenzie (GB) Honda + 42,645 15. Tito Rabat (E) Yamaha + 43,191 16. Ryan Vickers (GB) Ducati + 44,813 17. Jason O’Halloran (AUS) Yamaha + > 1 min - Zaqwhan Zaidi (MAL) Honda - Alex Lowes(GB) Bimota - Sam Lowes (GB) Ducati - Yari Montella (I) Ducati - Scott Redding (GB) Ducati - Alvaro Bautista (E) Ducati Superbike-WM 2025: Stand nach 4 von 36 Rennen Pos Fahrer Motorrad Punkte 1. Nicolo Bulega (I) Ducati 82 2. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 45 3. Andrea Iannone (I) Ducati 44 4. Danilo Petrucci (I) Ducati 44 5. Andrea Locatelli (I) Yamaha 38 6. Alvaro Bautista (E) Ducati 36 7. Scott Redding (GB) Ducati 30 8. Sam Lowes (GB) Ducati 21 9. Axel Bassani (I) Bimota 21 10. Xavi Vierge (E) Honda 21 11. Alex Lowes(GB) Bimota 19 12. Dominique Aegerter (CH) Yamaha 16 13. Michael vd Mark (NL) BMW 12 14. Yari Montella (I) Ducati 9 15. Garret Gerloff (USA) Kawasaki 7 16. Remy Gardner (AUS) Yamaha 6 17. Iker Lecuona (E) Honda 5 18. Ryan Vickers (GB) Ducati 4 19. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha 4 20. Tetsuta Nagashima (J) Honda 2 21. Tarran Mackenzie (GB) Honda 2 22. Tito Rabat (E) Yamaha 1