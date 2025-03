Portimao, FP3: Toprak mit Rekordrunde weit voraus

Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlioglu aus dem BMW-Werksteam sorgte im dritten freien Training in Portimao am Samstagmorgen für einen neuen Maßstab. WM-Leader Nicolo Bulega (Ducati) verlor über eine Sekunde.

Nach den beiden freien Trainings am Freitag führte Weltmeister Toprak Razgatlioglu aus dem ROKiT-BMW-Werksteam die kombinierte Zeitenliste mit 1:39,995 min an und lag damit deutliche 0,299 sec vor dem Zweiten, dem WM-Führenden Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati). Erstaunlich: In den Top-9 platzierten sich ausschließlich Chauffeure einer BMW oder Ducati.

Gegenüber dem Test Mitte März im Autodromo Internacional do Algarve ist es an diesem Wochenende mit gut 20 Grad Celsius deutlich wärmer, in Südportugal herrscht schönstes Frühlingswetter.

An Razgatlioglus Testbestzeit 1:39,592 min, womit er einen inoffiziellen Rekord aufstellte, kam am Freitag keiner heran, was auch daran liegt, dass in Portimao an diesem Wochenende (wie schon in Australien) keine Qualifyer-Hinterreifen zum Einsatz kommen.



Als Orientierungshilfe: Den Pole-Rekord hält seit 2022 Jonathan Rea (Kawasaki) mit 1:39,610 min, die schnellste Rennrunde drehte Toprak mit einer Yamaha im Jahr 2023 in 1:39,826 min.

Im 20-minütigen FP3 am Samstagmorgen ab 9 Uhr Ortszeit, Portimao liegt gegenüber MEZ eine Stunde zurück, dauerte es bei bereits 20 Grad Luft- aber erst 18 Grad Asphalttemperatur bis drei Minuten vor Schluss, dass Razgatlioglu mit 1:39,446 min nicht nur die bislang schnellste Runde des Wochenendes fuhr, sondern auch den Streckenrekord verbesserte.



Der Türke ist damit um 0,356 sec schneller als Danilo Petrucci (Barni Spark Ducati) auf Platz 2, ab dem Dritten Alvaro Bautista haben die Fahrer bereits über eine halbe Sekunde Rückstand auf den BMW-Star. Bulega wurde mit +1,105 sec nur Achter.

Erfreulich: Alex Lowes schaffte es mit der neuen Bimota auf Platz 4, mit Andrea Locatelli, Remy Gardner und Domi Aegerter preschten drei Yamaha-Piloten in die Top-10.



Die beste Honda ist erst auf Position 14 zu finden, die einzige Kawasaki auf Rang 16.