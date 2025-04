Superbike-WM in Cremona: Eine Ducati V4R zusätzlich

Zwischen 2021 und 2023 absolvierte B-Max Racing mit Gabriele Ruiu regelmäßig Wildcards in der Superbike-Weltmeisterschaft. Nach einem Jahr Pause meldet das italienische Team beim Meeting in Cremona zurück.

Bereits 31 Rennen hat Gabriele Ruiu in der Superbike-WM bestritten, alle als Ersatz- oder Wildcard-Pilot. Nach einem kurzen Auftritt 2018 in San Juan mit Pedercini Kawasaki war der 24-Jährige 2021 bis 2023 bei diversen europäischen Events mit einer BMW am Start. 2022 bekam B-Max-Racing auf dem kleinen Dienstweg sogar Unterstützung von BMW bei der Einstellung der Elektronik und die Techniker wurden geschult. Die M1000RR des privaten Teams war das 2021er-Motorrad von Eugene Laverty – damit sich aber kein Blumentopf mehr gewinnen.

B-Max-Racing liebäugelte zeitweise auch mit dem permanenten Einstieg in die seriennahe Weltmeisterschaft, doch 2024 gab es nicht einmal mehr einen Gaststart.

Anders in diesem Jahr: Neben der National Trophy in Italien wird Ruiu am bevorstehenden WM-Meeting auf dem Cremon Circuit teilnehmen. Als Motorrad kommt nun aber eine Ducati V4R zum Einsatz.

«Ich bin sehr glücklich und zufrieden, gemeinsam mit meinem Team, für das ich seit vier Jahren fahre, am Cremona-Lauf teilnehmen zu können. Es war ein gemeinsames Ziel, wir arbeiten jeden Tag zusammen, und ich freue mich auch für das gesamte Team», sagte Ruiu unseren Kollegen von Corsedimoto. «Wir haben es geschafft. Ich bin in der Vergangenheit bereits in dieser Meisterschaft gefahren, daher bin ich die Emotionen und das Adrenalin schon etwas gewohnt. Aber wenn man sich der Herausforderung wieder stellt, spürt man einerseits große Freude, andererseits aber auch den Druck, gut abzuschneiden.»