BMW-Werksteam: Wer oben auf der Einkaufsliste steht

Die Verträge beider BMW-Werksfahrer Toprak Razgatlioglu und Michael van der Mark laufen nach der Superbike-WM 2025 aus. SPEEDWEEK.com sprach mit Rennchef Sven Blusch, wie es danach weitergehen soll.

Toprak Razgatlioglu wurde für BMW zum Heilsbringer, mit dem 28-Jährigen aus Alanya erringt der deutsche Hersteller in der Superbike-WM nie dagewesene Erfolge. 2024 eroberte der Türke nicht nur den ersten Titel in einer Solo-Weltmeisterschaft in der über 100-jährigen Firmengeschichte, mit 13 Siegen am Stück stellte er zudem einen Rekord auf.

Razgatlioglu brauste in 30 Rennen, sechs verpasste er verletzungsbedingt, 27 Mal aufs Podium, davon 18 Mal als Sieger. Teamkollege Michael van der Mark gewann einen Lauf – in Abwesenheit von Toprak. Der Niederländer fuhr noch ein weiteres Mal als Dritter aufs Podest, seinen 245 Punkten und WM-Rang 6 stehen 527 Zähler und Position 1 von Razgatlioglu gegenüber.

Nach der Saison 2025 laufen sämtliche Verträge der Spitzenfahrer in der Superbike-WM aus. Razgatlioglus Manager Kenan Sofuoglu hat auf SPEEDWEEK.com angekündigt, dass er bis spätestens Mitte Mai entscheiden wird, ob sein Schützling mit BMW in der Superbike-WM bleibt oder in die MotoGP zu Yamaha oder Honda wechselt.

«Ich bin in engem Kontakt mit Kenan und überlege mir, was wir ihm anbieten können, damit wir ihn vielleicht weiter bei uns halten können», erzählte BMW-Rennchef Sven Blusch dem Autor unter vier Augen. «Der Fokus auf unserer Seite ist Toprak zu halten, bevor wir über etwas anderes nachdenken. Die nächsten Wochen werden sehr spannend. Toprak war letztes Jahr von Beginn an eins mit der Maschine, Mickey hat das ganze Jahr gebraucht, um sich zu adaptieren. Zum Ende des Jahres hatte er einen guten Weg gefunden. Jetzt hatten wir wieder eine Änderung über den Winter, und er wird mehr Zeit brauchen als Toprak. Aber ich glaube, dass er schneller zurück auf Speed sein wird. Was die Ausrichtung für die Zukunft betrifft, stehen grad ganz viele Themen an. Ich bin natürlich auch mit Mickey im Gespräch, wir werden sehen, was sich ergibt.»

Van der Mark fährt seit 2021 für BMW, hatte 2022 und 2023 aber unfassbar großes Verletzungspech und beendete die WM deshalb nach Platz 6 nur auf den Rängen 15 und 17. Im Vorjahr wurde der 32-Jährige – endlich gesund – erneut Sechster und zeigte einen deutlichen Aufwärtstrend; nach den ersten neun Rennen dieser Saison ist er Zehnter.

Aufgrund einer Regeländerung für 2025 darf BMW nicht mehr mit dem letztjährigen Super-Concession-Chassis fahren, mit dem Razgatlioglu und van der Mark so große Fortschritte erzielen konnten. Wie schätzt Blusch die WM-Chancen ein?



«Ich glaube, dass wir wieder die Chance haben zu gewinnen und immer noch in einer guten Position sind», sagte der Motorsport-Direktor von BMW. «Es wird mit Sicherheit nicht einfach, das ist klar. Es wird ein sehr harter Kampf, das ist aber auch, was die Fans so schätzen. Portimao waren Herzschlagfinale – wenn wir die jedes Wochenende haben, dann sind wir am Ende der Saison alle gefühlt zehn Jahre älter.»