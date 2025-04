Schwarzer Sonntag für Petrucci – was schieflief 17.04.2025 - 13:57 Von Kay Hettich

© Gold & Goose Danilo Petrucci

Bis Samstag verlief die Superbike-WM 2025 für Danilo Petrucci außerordentlich erfreulich, doch in Assen scheiterte der Barni Ducati-Pilot am Sonntag an den Top-10. Was war los?