Yamaha auf Erklärungssuche: Was in Most schieflief

Obwohl für das Superbike-Meeting in Most im Yamaha-Lager viel Optimismus zu spüren war, endete das Wochenende in Tschechien ohne nennenswerte Höhepunkte. Rennchef Niccolo Canepa analysierte das fünfte Saisonevent.

Vier Werksmotorräder setzt Yamaha in der Superbike-WM 2025 ein und investierte zuletzt viel in die Entwicklung der R1, um den Anschluss zu den besten Bikes herzustellen. Der Sieg von Andrea Locatelli im zweiten Lauf in Assen schien die Wende zu bestätigen, aber eine Schwalbe macht bekanntlich auch noch keinen Sommer: In Cremona und Most war kein Yamaha-Pilot in den Kampf um Podestplätze involviert.

Zuletzt in Tschechien sorgte Jonathan Rea im ersten Lauf als Zehnter für das beste Finish, im Superpole-Race fuhr Andrea Locatelli als Neunter über die Ziellinie und im zweiten Rennen schaffte es Remy Gardner immerhin auf Platz 5. «Das Wochenende in Most war ziemlich kompliziert, vor allem weil drei unserer vier Fahrer im ersten Training stürzten. Die Stürze kamen alle ziemlich unerwartet und dadurch haben wir das Wochenende auf dem falschen Fuß begonnen», erinnerte Rennchef Niccolo Canepa. «Remy hatte das ganze Wochenende über Schmerzen im Knöchel, Locatelli hatte Schmerzen im Knie und in der Schulter und Jonathan ging es zum Glück nicht so schlecht, aber er stürzte zu Beginn der Session und verlor die gesamte Sitzung. Das hat unser ganzes Wochenende beeinträchtigt, um ehrlich zu sein.»

Auf der engen Pisten mit seinen 21 Kurven sind Überholmanöver extrem schwierig. Eine vordere Startposition hat auch kein Yamaha-Pilot erreichen können. «Wenn man die ganze oder den größten Teil einer Session verliert, gerät man ins Hintertreffen. Vor allem, wenn man bedenkt, wie wichtig die Superpole ist», stellte der Italiener klar. «Denn sowohl Locatelli als auch Rea waren nicht in der Lage, in der Superpole-Session eine freie Runde ohne gelbe Flaggen zu finden, sodass sie am Ende von den Plätzen 11 und 14 starteten, was es wiederum sehr schwierig macht, die Rennen zu managen, obwohl sie am Ende eine recht gute Pace hatten.»

Die beiden Pata Maxus-Werkspiloten waren beim fünften Saisonevent in weitere Zwischenfälle verwickelt. «Unglücklicherweise war der Sturz im FP1 nicht sein einziger von Andrea – ich denke, das hat sein Selbstvertrauen beschädigt. Wir wissen, dass er in einer guten Form ist und bei jedem Rennen um das Podium kämpfen kann, aber leider war er von so weit hinten startend und nach all den Stürzen an diesem Wochenende nicht so konkurrenzfähig, wie wir gehofft hatten», bedauerte Canepa. «Auf der anderen Seite hatte Jonathan ein viel besseres Wochenende als in Cremona, obwohl er körperlich weiterhin nicht bei 100 Prozent ist. Er zeigte einen ausgezeichneten Speed, einige tolle Starts und eine gute Pace für ein paar Runden, aber er konnte das nicht über die gesamte Renndauer halten. Mit Sicherheit sehen wir, dass der Champion zurückkommt.»