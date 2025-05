Andrea Locatelli (Yamaha): Weit von Bestform entfernt

Nach seinem ersten Superbike-Sieg in Assen schien Andrea Locatelli und Yamaha die Wende geschafft zu haben, doch seitdem ist der Wurm drin. Beim Meeting in Most kam der Rückschlag bereits im ersten Training.

Yamaha investiert viel, um in der Superbike-WM den Anschluss an die Spitze wiederherzustellen. Noch während der Saison 2024 wurde ein neues Homologationsmodell der R1 eingeführt und dank Super-Concession-Parts wurde das Chassis so weit verbessert, dass Werkspilot Andrea Locatelli im zweiten Lauf in Assen seinen ersten Sieg in der Top-Kategorie einfahren konnte. Es war der erste Yamaha-Sieg seit Toprak Razgatlioglu in Magny-Cours 2023.

Von einem nachhaltigen Durchbruch kann nach Cremona und Most jedoch keine Rede mehr sein. In Italien war Platz 6 im ersten Lauf durch Remy Gardner das beste Finish, in Tschechien war es ebenfalls der Australier im zweiten Rennen als Fünfter. Und Locatelli? Der 28-Jährige stürzte in Most im ersten Lauf unverschuldet und erreichte am Sonntag zwei glanzlose neunte Plätze.

Tatsächlich begann das fünfte Saisonmeeting schon im ersten Training mit einem Rückschlag. Der heftige Highsider hat das gesamte Wochenende beeinflusst, und man kann nur spekulieren, wie sich der Italiener ohne diesen Sturz geschlagen hätte.

Zur Erinnerung: Im ersten Training waren neben Locatelli auch seine Markenkollegen Jonathan Rea und Remy Gardner sowie die Ducati-Piloten Nicolò Bulega und Andrea Iannone auf der kalten und schmutzigen Piste schwer gestürzt. «Ich war wirklich gut unterwegs und fühlte mich sicher mit meiner R1 – bis zum Highsider in Kurve 16. Es ist nichts Wildes passiert und ich konnte am Nachmittag wieder fahren, aber ich hatte Schmerzen in der linken Schulter und im linken Knie», schilderte Loka. «Ich konnte wegen der Schmerzen nicht allzu viele Runden fahren. Das Wichtigste war, dass ich keine großen Auswirkungen hatte, nur ein paar Schmerzen.»

Man konnte jedoch beobachten, dass Locatelli am Samstag eingeschränkt war, denn als Elfter der Superpole lieferte der Yamaha-Pilot sein schlechtestes Qualifying der Saison ab. Der erste Lauf war bereits in der ersten Kurve vorbei und auch die Sonntagsrennen liefen nicht wie erhofft. «Nach dem Start ist die erste Schikane immer etwas chaotisch. Ich touchierte das Hinterrad von Bautista, stürzte und konnte das erste Rennen nicht wieder aufnehmen – er blieb plötzlich mitten in der Schikane stehen», erklärte der Italiener seinen Ausfall. «Das Superpole-Race war nicht allzu schlecht, immerhin verbesserte ich mich um zwei Positionen. Aber dann bekam ich im zweiten Lauf Probleme. Das Gefühl kam einfach nicht, und es war schwierig, gut zu fahren.»

Locatelli weiter: «Es war ein hartes Wochenende für mich, denn nach dem Sturz am Freitag fühlte ich mich körperlich nicht so gut und es war schwierig, mit dem Motorrad zu kämpfen. Ich habe versucht, mein Bestes zu geben – wir versuchen immer, unser Bestes zu geben - aber leider waren wir heute weit davon entfernt. Wir müssen einen Schritt machen und nach vorn schauen. Nach dem Sieg in Assen hatten wir zwei schlechte Wochenenden, aber wir müssen das vergessen und es wieder versuchen.»