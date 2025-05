Kawasaki in Most: Trend von Gerloff zeigt nach oben

Garrett Gerloff in Most

In der Superbike-WM 2025 trat Garrett Gerloff mit der einzigen Kawasaki bisher nicht sonderlich in Erscheinung, aber beim Meeting in Most wurde der Aufwärtstrend offensichtlich.

Seit diesem Jahr wird der Werksauftritt von Kawasaki von Puccetti Racing organisiert und als Fahrer wurde mit Garrett Gerloff ein Neuling auf der ZX-10RR verpflichtet. Dass zu Beginn der Superbike-WM 2025 nicht alles reibungslos laufen würde, war zu erwarten – jedoch mehr als nur ein Finish auf Platz 13 beim Saisonauftakt auf Phillip Island.

Doch in kleinen Schritten gewöhnt sich der Texaner an die Kawasaki und auch das Team lernt das Werksmotorrad stetig besser kennen. Am vergangenen Wochenende auf dem Autodrom Most erreichte Geroff in der Superpole als Achter sein bisher bestes Qualifying.

«Ich habe zunächst nur versucht, mich an das Motorrad auf dieser Strecke zu gewöhnen. Wir haben nicht viele verrückte Änderungen vorgenommen, aber ich fühle mich von Runde zu Runde besser», berichtete der 29-Jährige. «Zu Beginn des zweiten Freien Trainings sah ich meinen Namen näher an der Spitze. Ich fiel dann zwar wieder zurück, aber ich fühlte mich nicht so schlecht. Ich habe mich dann in der dritten Reihe qualifiziert, auf dem achten Platz, was wahrlich nicht schlecht ist - und wahrscheinlich das beste Qualifying, das ich je hatte. Darüber können wir glücklich sein.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Most © Gold & Goose Sam Lowes © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Danilo Petrucci © Gold & Goose Xavi Vierge © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Locatelli, Gardner, Lecuona © Gold & Goose Garrett Gerloff © Gold & Goose Razgatlioglu und Bulega © Gold & Goose Danilo Petrucci und Sam Lowes © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Montella und Redding © Gold & Goose Bulega und Razgatlioglu © Gold & Goose Bassani und Gardner © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Danilo Petrucci und Sam Lowes © Gold & Goose Nicolò Bulega gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Nicolò Bulega © Gold & Goose Razgatlioglu, Bulega, Petrucci © Gold & Goose Sieger Nicolò Bulega Zurück Weiter

Den soliden Startplatz münzte der Kawasaki-Pilot im ersten Lauf am Samstagnachmittag in einen elften Platz um, was das bis dahin beste Finish des US-Amerikaners war. Noch besser lief es am Sonntag als Zwölfter im Superpole-Race und auf Platz 10 im zweiten Lauf.

«Ich fühlte mich im ersten Rennen nicht allzu schlecht – aber mir fehlte von Anfang an etwas. Ich wurde ständig von anderen Fahrern überholt. Ich hasse das, aber ich habe mein Bestes gegeben», zeigte sich Gerloff zunächst unzufrieden. «Aber das war unser bisher bestes Wochenende, und zumindest wird es langsam aber sicher besser. Ich verstehe das Motorrad immer besser, ich fühle mich wohler damit und wir entdecken immer wieder neue Dinge.»

Ein großer Fortschritt gelang am Computer. «Wir sind auf ein anderes Mapping gewechselt und dadurch wurde das Motorrad sofort viel besser», erklärte Gerloff. «Es sind Dinge wie diese, die wir als Team lernen, und es wird Zeit brauchen, aber wir gehen in eine gute Richtung. Ich freue mich auf den Test in Misano. Vielleicht kann ich dort noch mehr ausprobieren und weitere Fortschritte machen.»