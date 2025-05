Yamaha lotet aus: Stefano Manzi erstmals auf der R1

Der Italiener Stefano Manzi führt die Supersport-Weltmeisterschaft nach zehn Rennen mit deutlichem Vorsprung an. Im Hintergrund werden die Strippen für seine sportliche Zukunft gezogen.

Stefano Manzi stand in 49 von 83 seiner Supersport-Rennen auf dem Podium – eine Quote von 60 Prozent. Seit der 26-Jährige 2023 von Triumph zu Ten Kate Yamaha gewechselt hat, erzielte er sogar in 75 Prozent der Läufe ein Top-3-Finish! Seit Phillip Island im Februar 2023 stand Manzi bei jedem Event mindestens in einem Rennen auf dem Podest – in Most am vergangenen Wochenende fand diese beeindruckende Serie einen Abschluss: Im ersten Lauf in Nordböhmen stürzte der Italiener, im zweiten wurde er Sechster.



Dennoch liegt Manzi in der Gesamtwertung mit 185 Punkten deutliche 40 Zähler vor dem zweitplatzierten Bo Bendsneyder (MV Agusta) und ist Titelfavorit.

© Gold & Goose Stefano Manzi © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Tom Booth-Amos © Gold & Goose Lucas Mahias © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Oliver Bayliss © Gold & Goose Marcel Schrötter © Gold & Goose Bo Bendsneyder © Gold & Goose Glenn Van Straalen © Gold & Goose Masiá, Manzi, Öncü © Gold & Goose Öttl und Manzi © Gold & Goose Mahendra und Caricasulo © Gold & Goose Corentin Perolari © Gold & Goose Tom Booth-Amos © Gold & Goose Öttl und Schrötter © Gold & Goose Öncü und Mahias © Gold & Goose Valentin Debise © Gold & Goose Manzi, Oettl, Mahias © Gold & Goose Jaume Masiá gewinnt Lauf 1 © Gold & Goose Sieger Jaume Masiá © Gold & Goose Can Öncü gewinnt Lauf 2 © Gold & Goose Sieger Can Öncü Zurück Weiter

Wie alle bei Yamaha unter Vertrag stehenden Supersport-Piloten, neben Manzi sind das Can Öncü, Michael Rinaldi, Aldi Mahendra und Yuki Okamoto, hat der WM-Leader eine Klausel im Vertrag, die ihm bei Titelgewinn einen Platz in der Superbike-WM garantiert.



Bei Yamaha gibt es keine Zweifel an der Leistungsfähigkeit von Manzi. Wie SPEEDWEEK.com erfuhr, darf der 26-Jährige noch diesen Monat erstmals mit dem Superbike testen.



Am 27./28. Mai, das ist ein Dienstag und Mittwoch, testen zahlreiche Superbike-WM-Teams auf dem Misano World Circuit, Yamaha wird neben dem Pata-Werksteam (Locatelli, Rea) und der Satelliten-Truppe GRT (Gardner, Aegerter) auch das Testteam (O’Halloran) vor Ort haben. Manzi darf am Mittwoch fahren.