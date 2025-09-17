Jerez-Test, Tag 2: Schrötter hielt bis zum Ende durch

Die Bedingungen am zweiten Superbike-Testtag in Jerez waren zu schön. Am heißen Nachmittag war wenig Betrieb auf der Rennstrecke, nur BMW-Testfahrer Marcel Schrötter spulte bis zum Ende Runden ab.

Bereits am kühleren Vormittag hatte Honda-Pilot Xavi Vierge in 1:38,475 min für die Tagesbestzeit gesorgt. Weil die Bedingungen erwartungsgemäß immer heißer wurden, nutzte das Werksteam der Japaner lediglich einen halben Testtag. Am Nachmittag war niemand schneller und am Dienstag lediglich BMW-Star Toprak Razgatlioglu.

Hinter dem Spanier reihten sich die beiden Bimota-Piloten ein, die nur den zweiten Testtag nutzten. Alex Lowes erreichte nach 66 Runden in 1:38,845 min als dritter Teilnehmer eine Rundenzeit unter 1:39 min erreichte. Eine Runde weniger und 0,3 sec langsamer als sein Teamkollege war Axel Bassani.

Auf der vierten Position folgte Marcel Schrötter, der seine beste Runde ebenfalls bereits am Vormittag gefahren war. Während der BMW-Testfahrer am Nachmittag fleißig flotte Runden abspulte, fuhren die Stammfahrer in der Mittagszeit laut Zeitenmonitor nur wenige Runden. Für Weltmeister Toprak Razgatlioglu wurden vier notiert, bei seinem ROKiT-Teamkollegen Michael van der Mark waren es drei. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass es Schrötter war, der die Motorräder der Werkspiloten lediglich einem Funktionstest unterzog.

In den letzten zwei Stunden war kaum Betrieb auf der Rennstrecke, nur Schrötter und Ana Carrasco (Honda) mit dem einzigen Supersport-Motorrad nutzten die verfügbare Zeit aus – ganz am Ende war der Bayer sogar ganz alleine und war mit 77 Runden der fleißigste Tester am Mittwoch.