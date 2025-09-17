Jerez-Test, Tag 2, 12 Uhr: Honda vor Bimota und BMW
Xavier Vierge
Der zweite Testtag in Jerez läuft seit 10 Uhr und wird von Honda dominiert. Einerseits sind vier von neun Motorrädern auf der Strecke vom japanischen Hersteller, außerdem fuhr Werkspilot Xavi Vierge in 1:38,475 min die bisher beste Rundenzeit.
Damit ist der Spanier nur unwesentlich langsamer als Toprak Razgatlioglu (BMW) am Dienstag. Der Türke hatte erst vier Runden gefahren und lag in 1:41,310 min nur an siebter Stelle. Bester BMW-Pilot um 12 Uhr war Marcel Schrötter, der die Rolle des Testfahrers übernimmt und in 1:40,099 min Platz 4 belegte.
Nachdem MarcVDS Ducati mit Sam Lowes bereits eingepackt hat, ist am Mittwoch Zwillingsbruder Alex mit dem Bimota-Werksteam aktiv. Am Vortag hatte Testfahrer Javier Fores die Basisarbeit geleistet, die der 35-Jährige und sein Teamkollege Alex Bassani fortsetzt. Die beiden Bimota-Piloten liegen innerhalb einer Sekunde zum Honda-Piloten.
An letzter Stelle – und mit der vierten Honda – liegt Ana Carrasco mit dem einzigen Supersport-Motorrad.
Der Jerez-Test endet um 18 Uhr.
|Superbike-Test in Jerez, Tag 2 (12 Uhr), 17. September
|Pos
|Fahrer (Nation/Motorrad)
|Kategorie
|Zeit
|Diff
|1.
|Xavi Vierge (E/Honda)
|SBK-WM
|1:38,475 min
|2.
|Alex Lowes (GB/Bimota)
|SBK-WM
|1:38,981
|+ 0,506 sec
|3.
|Axel Bassani (I/Bimota)
|SBK-WM
|1:39,375
|+ 0,901
|4.
|Marcel Schrötter (D/BMW)
|SBK-WM
|1:40,099
|+ 1,625
|5.
|Tetsuta Nagashima (J/Honda)
|SBK-WM
|1:40,333
|+ 1,858
|6.
|Tommy Bridewell (GB/Honda)
|SBK-WM
|1:40,702
|+ 2,227
|7.
|Toprak Razgatlioglu (TR/BMW)
|SBK-WM
|1:41,310
|+ 2,835
|8.
|Xavi Fores (E/Bimota)
|SBK-WM
|1:42,553
|+ 4,079
|9.
|Ana Carrasco (E/Honda)
|SSP-WM
|1:44,803
|+ 6,328