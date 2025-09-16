Jerez-Test, Tag 1: Toprak (BMW) unter dem Rekord

Am ersten Testtag der Superbike-WM 2025 in Jerez waren nicht alle Teilnehmer auf der Piste. Für eine überragende Rundenzeit sorgte BMW-Star Toprak Razgatlioglu. Marcel Schrötter kommt mit der M1000RR besser zurecht.

Die Bimota-Werksfahrer Alex Lowes und Axel Bassani werden sich am Mittwoch auf ihre Motorräder schwingen. Basisarbeit leistete dafür Testfahrer Javier Fores, der mit zwei KB998 ähnliche Rundenzeiten erzielte.

Die Zeitenliste vom ersten Testtag wird von Toprak Razgatlioglu angeführt. Der BMW-Pilot fuhr 84 Runden und brannte dabei eine 1:38,442 min in den Asphalt – das ist schneller als der Rundenrekord, den Nicolò Bulega (Ducati) im vergangenen Jahr im Superpole-Race in 1:38,528 min aufgestellt hatte. Für den Pole-Rekord sorgte ebenfalls der Italiener in 1:37,596 min. Mehr Runden fuhr nur Teamkollege Michael van der Mark, nämlich 104.

Weil sich die BMW-Testfahrer auf das EWC-Finale konzentrieren sollen, ließ der bayerische Hersteller Marcel Schrötter die M1000RR fahren. Der 32-Jährige war bereits beim Aragón-Test für einen halben Tag im Einsatz. Nach 46 Runden ließ sich Schrötter eine 1:41,714 min als beste Zeit notieren.

Seitens Ducati ist nur MarcVDS-Pilot Sam Lowes beim Jerez-Test dabei. Der Engländer fuhr die zweitschnellste Zeit und verlor 0,2 sec auf Razgatlioglu.

Bester Honda-Pilot war am Dienstag Xavi Vierge, der seit Montag offiziell weiß, dass seine Dienste für 2026 nicht mehr gewünscht sind. Der Spanier fuhr gut eine Sekunde langsamer als die Tagesbestzeit. Unterstützung leistet Tommy Bridewell aus der BSB sowie Testfahrer Tetsuta Nagashima.

Das einzige Supersport-Motorrad pilotierte Ana Carrasco. Die WorldWCR-Weltmeisterin erreichte eine Zeit von 1:45,858 min, was 4 sec langsamer als der Rekord ist.