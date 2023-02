Seitenwagen-WM: Motor Presse Stuttgart neuer Promotor

Lange Zeit wurden die Seitenwagen-Teams bezüglich Weltmeisterschaft im Unklaren gelassen. Spät, aber doch verkündete der Motorrad-Weltverband FIM die offizielle Einigung mit der Motor Presse Stuttgart.

Seit September des letzten Jahres war der Motorrad-Weltverband FIM mittels Stellenausschreibung auf der Suche nach einem neuen Promoter für die Seitenwagen-Weltmeisterschaft, nachdem Roger Body angekündigt hatte, mit Saisonende seine Tätigkeit zu beenden. Der frühere Seitenwagen-Pilot hatte die Dreirad-Serie für die britische Kapitalgesellschaft Santander Salt promotet. Es vollmundiger Ankündigungen gelang ihm nicht, dass die spannenden Rennen im Fernsehen oder im Internet zu sehen waren.

Seit dem Finale der Weltmeisterschaft Ende Oktober in Estoril tappen die Seitenwagen-Teams im Dunkeln, wie es bei ihnen weitergeht. Zahlreiche Anfragen der FIM bezüglich Reglement und Terminen blieben monatelang unbeantwortet, eine Planung dementsprechend schwer für die Aktiven. Spät, aber doch, wurde jetzt der erfolgreiche Abschluss kommuniziert. Die Motor Presse Stuttgart, die schon die Internationale Deutsche Meisterschaft (IDM) organisiert, wird sich künftig auch um die Ausrichtung der Seitenwagen-WM kümmern.

Bei der Konferenz der FIM-Kommissionen im französischen Lille wurde diese neue Partnerschaft der FIM-Familie vorgestellt. Dabei wurde bestätigt, dass die Serie 2023 über mindestens fünf und maximal zehn Runden ausgetragen wird. Dieses Kalenderformat soll bis 2026 laufen, wobei eine Mindestanzahl von vierzehn Teams vorausgesetzt wird, mit dem Ziel, die Meisterschaft über Europa hinaus auszuweiten. Nach der Ankündigung liegt der Fokus nun darauf, den Kalender und das Reglement für 2023 so schnell wie möglich zu veröffentlichen.

«Die Motor Presse Stuttgart freut sich, die Seitenwagen-Weltmeisterschaft zu promoten. Mit vielen Titelträgern aus deutschsprachigen Ländern wie der Schweiz, Österreich und Deutschland hat diese Disziplin eine sehr erfolgreiche Geschichte in unseren Märkten. Als Medienunternehmen wollen wir das Interesse an dieser einzigartigen Kategorie weltweit verbreiten. Wir danken der FIM, dass sie an unsere Professionalität geglaubt hat», erklärte Normann Broy, Leiter des Ressorts Motorsport der Motor Presse Stuttgart.

FIM-Präsident Jorge Viegas fügte hinzu: «Wir glauben, dass wir mit der Motor Presse Stuttgart einen großartigen Partner gefunden haben, um die Seitenwagen-Weltmeisterschaft zu promoten und sie einem größeren Publikumskreis vorzustellen. Es besteht kein Zweifel, dass sie über die Erfahrung und die Fähigkeiten verfügen, dieser Serie einen echten Mehrwert zu verleihen und die Standards in dieser einzigartigen Disziplin zu erhöhen und zu verbessern. Die FIM ist bereit, die notwendige Unterstützung zu leisten, um sicherzustellen, dass diese neue Beziehung ein Erfolg für alle Beteiligten wird, einschließlich der Teams und Fahrer, die sich über diese Nachricht freuen werden.»