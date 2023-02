Fragen über Fragen: Sidecar-Teams warten immer noch

Die Teams der IDM Seitenwagen warten immer noch auf genauere Information zur kommenden Saison. Die Fragen: Termine? TV-Bilder? Verzahnung IDM und WM? Zylinderkopfhöhe?

So stand es am 27. Januar bei SPEEDWEEK.com: «Wie steht es eigentlich mit der Seitenwagenklasse, sowohl in der IDM als auch in der WM? Der Januar ist schon fast vorüber und die Teams rätseln, wie es weitergeht. Nichts ist offiziell klar.» Mittlerweile ist es fast Mitte Februar und entsprechende Verlautbarungen kamen von offizieller Seite bisher immer noch nicht.

Die vorläufigen Termine der Sidecar-Weltmeisterschaft wurden jetzt bekannt. Nach dem Auftakt in Le Mans (14.-16. April) ) geht es zum Sachsenring (12.-14. Mai), dann nach Spa Francorchamps (16.-18. Juni) und Most (23.-25. Juni). Nach der Juli-Pause wird auf dem Reed Bull Ring (4.-6. August) gefahren, in Assen (1.-3. September), auf dem Hockenheimring (22.-24. September) und in Oschersleben (30. September.-1. Oktober).

Vergleicht man jetzt die WM-Termine mit denen der IDM, fällt auf, dass auf dem Sachsenring, in Most, auf dem Red Bull Ring und Hockenheim beide Klassen terminiert sind. Das könnte eine Kooperation in puncto Live-Stream möglich machen. Bonovo-Chef Jürgen Röder hat immer wieder deutlich gemacht, dass Live-Bilder im Internet ungemein wichtig für die Gewinnung von Sponsoren seien. So war es die letzten Jahre in der IDM, aber von der WM gab es nichts zu sehen.

Das könnte sich fortan ändern, wenn die neuen Verantwortlichen der Sidecar-WM (Motor Presse Stuttgart?) hier eine Lösung finden würden. «Ein Wochenende TV kostet weit über 30.000 Euro, das ist viel Holz», sagt Röder zu diesem Problem, «so viele Sponsoren, die sich daran beteiligen, gibt es nicht.»

Eigenartig scheint der WM-Termin am ersten Oktober-Wochenende, das wäre im Rahmen des Deutschen Langstrecken-Cups. Das diesjährige Sidecar-Festival findet aber erst eine Woche später statt. Eigentlich ist diese Konstellation nicht denkbar.

In der Internationalen Sidecar Trophy stehen derweil schon alle Termine und auch die Teilnehmerliste ist klar. Serienchef Eckart Rösinger hat ganze 31 Anmeldungen bekommen, davon 15 in der Klasse bis 1000 ccm und 16 in bei den 600ern.

Für die IDM und die WM ist das Teilnehmerfeld noch nicht bekannt. Klar ist aber, dass der Franzose Kevin Rousseau nicht mehr mit Tim Reeves fährt, sondern ins WM-Gespann von Harrison («Harry») Payne aus Ballasalla, einem Dorf im Süden der Isle of Man, wechselt. Payne fuhr im Vorjahr mit dem Briten Mark Wilkes auf Platz 5 in der WM.

Wilkes wechselt dafür ins Bonovo-Team und wird wieder Beifahrer von Tim Reeves. Beide wurden 2019 Seitenwagen-Weltmeister. Zum Team Bonovo Action gehören weiterhin Sepp Sattler und Beifahrer Luca Schmidt, die 2022 zum zweiten Male IDM-Meister wurden, Bennie Streuer mit Kevin Kölsch, Pekka Päivärinta und Beifahrerin Ilse de Haas sowie das Juniorteam Lennard Göttlich mit seinem neuen Passagier Lucas Krieg.

Wer von den Bonovos auch an der WM teilnimmt, ergibt sich erst nach Bekanntwerden der endgültigen Termine.

Bleibt noch die Frage nach den unterschiedlichen technischen Reglements in IDM und WM. Das betrifft sowohl die Helme als auch die Motoren. Bei den Motoren sind unterschiedliche Zylinderköpfe reglementiert, das würde einen Mehraufwand von zirka zweieinhalb Tausend Euro pro Motor ausmachen, wenn ein Team sowohl in der IDM als auch in der WM starten will.

Vorläufige Termine Seitenwagen-WM 2023:

14.-16. April: Le Mans (F)

12.-14. Mai: Sachsenring (D)

16.-18. Juni: Spa Francorchamps (B)

23.-25. Juni: Most (CZ)

4.-6. August: Red Bull Ring (A)

1.-3. September: Assen (NL)

22.-24. September: Hockenheim (D)

30. September-1. Oktober Oschersleben (D)

Termine IDM 2023:

12.-14. Mai: Sachsenring (D)

02.-06. Juni: Oschersleben (D, keine SW)

23.-25. Juni: Most (CZ)

21.-23. Juli Schleiz (D)

04.-06. August: Red Bull Ring (A)

18.-20. August Assen (NL, keine SW)

22.-24. September: Hockenheim (D)

07.-08. Oktober Oschersleben (nur SW)