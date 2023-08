Heftiger Regen vereitelt Zeitenjagd, Ellis auf Pole

Weil das Wetter auf dem Red Bull Ring noch schlechter als am Vortag war, zählen die Zeiten vom ersten Quali für die Startaufstellung. Die Pole-Position geht an Ellis/Clément vor Payne/Rousseau und Päivärinta/de Haas.

Hatte schon am Freitag der Wettergott auf dem Red Bull Ring kein Erbarmen mit den Seitenwagen-Teams, so waren die Bedingungen im zweiten Zeittraining am Samstagmittag noch um einiges schlechter als am Vortag. Während im Süden Österreichs heftige Niederschläge für teils katastrophale Zustände sorgen, hatten sich auch in der Obersteiermark die Schleusen geöffnet.

Trotz Regens wagten sich die Seitenwagen-Crews auf die 4,313 Kilometer lange MotoGP-Strecke. Während Pekka Päivärinta/Ilse de Haas und ihre Bonovo-Action-Teamkollegen Tim Reeves/Mark Wilkes eifrig Runden drehten, verschwanden Todd Ellis/Emmanuelle Clément, Harry Payne/Kevin Rousseau (Steinhausen Racing) oder Christie/Christie (Hannafin Racing) rasch in der Boxenstraße.

Mit 2:02,397 Minuten waren Päivärinta/de Haas auf der nassen Piste die mit Abstand Schnellsten vor Reeves/Wilkes, John Holden/Jermaine van Middegaal (Barnes Racing), Bennie Streuer/Kevin Kölsch (Bonovo Action), Ted und Vincent Peugeot (Seventy-Four Racing) sowie Ben und die WM-Führenden Tom Birchall (Wyckham Blackwell by Birchall).

Weil unter diesen Bedingungen an keine Zeitenverbesserung zu denken war, gehen Ellis/Clément vor Payne/Rousseau ins heutige Sprintrennen. Die zweite Startreihe bilden Päivärinta/de Haas und Streuer/Kölsch. Das niederländische Paar scheint die technischen Probleme in den Griff bekommen zu haben, die die gesamte Saison gute Ergebnisse vereitelt haben.

Hinter Christie/Christie und Stephen Kershaw/Ryan Charlwood teilen sich die ewigen Widersacher aus Großbritannien, die Multi-Champions Birchall/Birchall und Reeves/Wilkes, die vierte Startreihe. An der neunten Stelle folgt mit der Sohn-Vater-Paarung Peugeot das erste Team, das auch in der IDM Seitenwagen punkteberechtigt ist.

Aus deutschsprachiger Sicht hatte der Lokalmatador Peter Kimeswenger mit seinem tschechischen Beifahrer Ondrej Sedlacek die Nase vorne. Sie werden das Rennen von der elften Position in Angriff nehmen. Von den Plätze 13, 16 und 17 werden am Nachmittag Markus Schwegler/Ondra Kopecky, Max Zimmermann/Ronja Mahl und Lennard Göttlich/Uwe Neubert losfahren.

Qualifying, Red Bull Ring

1. Ellis/Clément (GB/F), 1:56,770 min. 2. Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F), 1:57,216. 3. Pekka Päivärinta/Ilse de Haas (FIN/NL), 1:57,651. 4. Bennie Streuer/Kevin Kölsch (NL(D), 1:58,197. 5. Sam Christie/Tom Christie (GB), 1:58,306. 6. Stephen Kershaw/Ryan Charlwood (GB), 1:58,390. 7. Ben Birchall/Tom Birchall (GB), 1:58,836. 8. Tim Reeves/Mark Wilkes (GB), 1:59,015. 9. Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F), 1:59,955. 10. Tom Archer/Adam Christie (GB), 2:01,591. 11. Peter Kimeswenger/Ondrej Sedlacek (A/CZ), 2:02,746. 12. John Holden/Jermaine van Middegaal (GB/NL), 2:03,459. 13. Markus Schwegler/Ondra Kopecky (D/CZ), 2:05,106. 14. Kevin Cable/Charlie Richardson (GB), 2:05,478. 15. Claude Vinet/Valentin Pirat (F), 2 :05,705. 16. Max Zimmermann/Ronja Mahl (D), 2:05,707. 17. Lennard Göttlich/Uwe Neubert (D), 2:05,977. 18. Pierre Leguen/Christophe Darras, 2:06,111.