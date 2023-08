Können Ben und Tom Birchall WM-Führung ausbauen?

Die Dauerrivalen in der Seitenwagen-WM Tim Reeves (li.) und Ben Birchall

Nach einer fast fünfwöchigen Pause gastiert die Seitenwagen-Weltmeisterschaft am ersten August-Wochenende auf dem Red Bull Ring. Birchall/Birchall führen die Tabelle vor den Titelverteidigern Ellis/Clement an.

Fast fünf Wochen sind seit den letzten Läufen der Seitenwagen-WM vergangen. Am ersten August-Wochenende gibt es in Österreich das vierte Aufeinandertreffen der Dreiradasse in der laufenden Saison. Obwohl es bis jetzt knappe Entscheidungen gegeben hat, könnte auf dem Red Bull Ring bereits eine Vorentscheidung im Kampf um die WM-Krone fallen.

Ben und Tom Birchall (Wyckham Blackwell by Birchall) haben 140 Punkte auf ihrem Konto und kommen als WM-Führende nach Österreich. Das britische Brüderpaar, das als einziges Team im Teilnehmerfeld einen Honda-Motor einsetzt, zeigte sich bisher als beinahe unschlagbar. Viermal gingen sie in dieser Saison als Sieger hervor, zweimal sahen sie als Zweite die Zielflagge.

Auf dem zweiten Platz der WM-Zwischenwertung liegt mit 112 Zählern der Brite Todd Ellis und seine französische Beifahrerin Emmanuelle Clément. Die Titelverteidiger, die sowohl in Belgien, als auch in Tschechien von der Pole-Position ins Rennen gingen, sind auch die einzige Crew, die dieses Jahr den Birchalls Niederlagen zufügen konnten.

Dahinter klafft bereits ein großes Loch, die Drittplatzierten Sam und Tom Christie (Hannafin Racing) weisen einen Rückstand von 65 Punkten auf. Die britischen Brüder, die mit einem 15. Platz im ersten Rennen auf dem Sachsenring einen holprigen Saisonstart hingelegte hatten, kommen aber immer besser in Schwung wie die dritten Plätze in Most unterstreichen.

Um den dritten WM-Rang ist überhaupt ein spannender Kampf zu erwarten, in dem auch Stephen Kershaw/Ryan Charlwood, Harry Payne/Kevin Rousseau (Steinhausen Racing) und die beiden Bonovo-Action-Teams Pekka Päivärinta/Ilse de Haas und Tim Reeves/Mark Wilkes mitzumischen gedenken. Sie alle verbindet, dass sie bisher mit diversen Problemen zu kämpfen hatten.

Auch Bennie Streuer und sein Beifahrer Kevin Kölsch mussten in den bisherigen Rennen so manchen Rückschlag verdauen und wurden weit unter ihrem Wert geschlagen. Sollte aber das niederländisch-deutsche Duo ihre technischen Probleme in den Griff bekommen, können sie ein weiteres Team sein, das mit den Spitzenfahrern um die vorderen Plätze kämpfen kann.

Neben Josef Sattler/Luca Schmidt und Lennard Göttlich/Lucas Krieg – beide deutsche Bonovo-Action-Teams waren beim IDM-Lauf in Schleiz auf einer Ölspur schwer verunglückt –, wird auch Janez Remse – der Slowene ist noch verletzt – und sein österreichischer Beifahrer Manfred Wechselberger fehlen. Peter Kimeswenger wird als einziger Österreicher die rot-weiß-rote Fahne hochhalten.

WM-Zwischenstand (nach 6 von 14 Rennen)

1. Ben Birchall/Tom Birchall (GB), LCR Honda, 140 Punkte. 2. Todd Ellis/Emmanuelle Clément, LCR Yamaha, 112. 3. Tom Christie/Sam Christie (GB), LCR Yamaha, 75. 4. Stephen Kershaw/Ryan Charlwood (GB), LCR Yamaha, 69. 5. Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F), ARS Yamaha, 62. 6. Josef Sattler/Luca Schmidt (D), ARS Yamaha, 53. 7. Pekka Päivärinta/Ilse de Haas (FIN/NL), LCR Yamaha, 49. 8. Tim Reeves/Mark Wilkes (GB), ARS Yamaha, 46. 9. Bennie Streuer/Kevin Kölsch (NL/D), ARS Yamaha, 33. 10. Lennard Göttlich/Lucas Krieg (D), ARS Yamaha, und Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F), LCR Yamaha, beide 27. 12. Kevin Cable/Charlie Richardson (GB), LCR Yamaha, 25. 13. Peter Kimeswenger/Sedlacek (A/CS), LCR Yamaha und Rupert Archer/Adam Christie (GB), beide 20. 15. John Holden/Jermaine van Middegaal (GB/NL), ARS Yamaha, 18. 16. Robb Biggs/Ferry Segers (GB/NL), LCR Yamaha, 11. 17. Max Zimmermann/Ronja Mahl (D), ARS Yamaha, 10. 18. Janez Remse/Manfred Wechselberger (SLO/A), ARS Yamaha, 9. 19. Claude Vinet/Valentin Pirat, 6. 20. Pierre Leguen/Christophe Darras, 4.