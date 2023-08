Payne/Rousseau bescheren Teamboss Geburtstagsgeschenk

Harry Payne/Kevin Rousseau gewinnen das Sprintrennen auf dem Red Bull Ring und schieben sich auf Platz 3 der WM-Wertung. Tim Reeves/Mark Wilkes belegen vor und Pekka Päivärinta/Ilse de Haas den zweiten Rang.

Schon nach dem freien Training am Freitag, das im Regen stattfand, war sich Harry Payne sicher, dass seine Chancen gutstehen, auf dem Red Bull Ring ein weiteres Rennen zu gewinnen. Der Brite und sein französischer Beifahrer gelang auch ein perfekter Start. Im Sprint zur ersten Kurve schoben sie sich an die Polesetter Todd Ellis/Emmanuelle Clément vorbei an die erste Stelle.

Nach der zweiten Runde hatten sie sich bereits einen Vorsprung von über zwei Sekunden erarbeitet. Von der Spitze kontrollierten Payne/Rousseau das Rennen und ließen ihre Verfolger nie näher als 1,4 Sekunden an sich herankommen. Nach zehn Runden durften sie sich mit dem Team von Steinhausen Racing über einen ungefährdeten Sieg freuen.

Payne/Rousseau feierten nicht nur ihren ersten gemeinsamen Erfolg, sie bescherten ihrem Teamboss Rolf Steinhausen, der es sich nicht nehmen ließ, auch in der Steiermark mit dabei zu sein, ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk. Der zweifache Seitenwage-Weltmeister wurde nur wenige Tage vor der Veranstaltung 80 Jahre alt.

Der zweite Platz ging an Tim Reeves und Mark Wilkes (Bonovo action). Im Training unter ihrem Wert geschlagen kämpfte sich das britische Duo von der achten Startposition durch das Feld. Bereits ab der zweiten Runde waren sie an der zweiten Stelle angelangt. Einige Runden sah es so aus, als ob sie zu den Führenden aufschließen könnten, am Ende fehlten aber 2,330 Sekunden.

Auf Platz 3 landeten mit Pekka Päivärinta/Ilse de Haas das zweite Bonovo-action-Team. In den ersten Runden lieferten sie Reeves/Wilkes ein packendes Rad-an-Rad-Duell, fielen dann etwas zurück, um zwischenzeitlich wieder aufzuholen. Das finnisch-niederländische Paar ließen dabei die britischen WM-Führenden Ben und Tom Birchall klar hinter sich.

Nichtganz nach Wunsch lief es für die Titelverteidiger Ellis/Clément. Der Brite und seine französische Lebensgefährtin fielen im Laufe des Rennens immer weiter zurück und mussten sich vor dem schottisch-britischen Duo Stephen Kershaw/Ryan Charlwood sowie den britischen Brüdern Sam und Tom Christie mit dem fünften Platz zufriedengeben.

Auch Bennie Streuer und sein deutscher Beifahrer Kevin Kölsch (Bonovo action) konnten mit ihrem Resultat nicht wirklich zufrieden sein. Im Training zeigten sie mit dem vierten Platz ihre wahre Stärke, aber bereits in der ersten Runde büßten sie viel Zeit ein. Hinter dem französischen Sohn-Vater-Paar Ted und Vincent Peugeot kamen sie als Neunte ins Ziel.

Eine starke Vorstellung zeigten die deutschen Max Zimmermann/Ronja Mahl, die sich von P14 auf den zwölften Rang verbessern konnten und damit den Österreicher Peter Kimeswenger und seinen tschechischen Beifahrer Ondrej Sedlacek hinter sich ließen. Für den Deutschen Markus Schwegler und dem Tschechen Ondra Kopecky gab es die ersten WM-Punkte der Saison.

Red Bull Ring, Sprintrennen, Resultat

1. Harry Payne/Kevin Rousseau (GB), ARS Yamaha, 10 Runden. 2. Tim Reeves/Mark Wilkes (GB), ARS Yamaha, 2,330 sec zur. 3. Pekka Päivärinta/Ilse de Haas (FIN/NL), LCR Yamaha, +4,026 sec. 4. Ben Birchall/Tom Birchall (GB), LCR Honda. 5. Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F), LCR Yamaha. 6. Stephen Kershaw/Ryan Charlwood (GB), LCR Yamaha. 7. Sam Christie/Tom Christie (GB), LCR Yamaha. 8. Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F), LCR Yamaha. 9. Bennie Streuer/Kevin Kölsch (NL/D), ARS Yamaha. 10. John Holden/Jermaine van Middegaal (GB/NL), ARS Yamaha. 11. Rupert Archer/Adam Christie (GB), ARS Yamaha. 12. Max Zimmermann/Ronja Mahl (D), ARS Yamaha. 13. Peter Kimeswenger/Ondrej Sedlacek (A/CZ), LCR Yamaha. 14. Markus Schwegler/Ondra Kopecky (D/CZ), LCR Yamaha. 15. Kevin Cable/Charlie Richardson (GB), LCR Yamaha. 16. Lennard Göttlich/Uwe Neubert (D), ARS Yamaha. 17. Pierre Leguen/Christophe Darras (F), LCR Suzuki.