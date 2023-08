Ellis siegt, Kollision zwischen Birchall und Reeves

Die Seitenwagen-Teams machten auf dem Red Bull Ring wieder einmal Werbung in eigener Sache. Ellis/Clément siegen, die WM-Führenden Birchall/Birchall und Reeves/Wilkes landen im Kiesbett.

Komplett geänderte Bedingungen für das zweite Rennen der Seitenwagen-Weltmeisterschaft auf dem Red Bull Ring. Dominierte am Freitag und Samstag noch Regen das Geschehen, klarte am Sonntag der Himmel auf. Weil es am Wochenende keine trockene Session gab, mussten die 18 Teams bei der Fahrwerksabstimmung auf ihre Erfahrung vertrauen. Einige Teams nutzten die Möglichkeit einer zweiten Einführungsrunde. Sogar in der Startaufstellung wurde noch die eine oder andere Veränderung vorgenommen.

Das Ergebnis des Warm Ups ließ ein spannendes Rennen erwarten. Die Vortagessieger, der Brite Harry Payne und sein französischer Landsmann Kevin Rousseau (Steinhausen Racing), umrundeten die 4,313 Kilometer lange MotoGP-Strecke im steirischen Aichfeld am schnellsten, aber die weiteren sieben Gespanne lagen teils nur wenige Zehntelsekunden beisammen.

Schon in der Anfangsphase war das Rennen voller Dramatik. Pekka Päivärinta legte zu etwas früh los, bremste aber wieder ab und in der ersten Schikane drehten sich Payne/Rousseau an der zweiten Stelle hinter Todd Ellis/Emmanuelle Clément, wobei das Feld aufgehalten wurde. In der dritten Runde kollidierten Tim Reeves/Mark Wilkes und Ben Birchall/Tom Birchall zwischen den beiden schnellen Links-Kurven. Der sofortige Rennabbruch war die Folge des Zwischenfalls.

20 Minuten nach der ursprünglichen Startzeit ging es für die verbliebenen Teams erneut in die Startaufstellung. Nur noch 15 Crews machten sich bereit, um die von 17 auf 15 verkürzte Renndistanz in Angriff zu nehmen. Die Plätze der britischen Multi-Champions Birchall/Birchall und Reeves/Wilkes blieben in der vierten Startreihe frei. Claude Vinet/Valentin Pirat fehlten ebenfalls und Bennie Streuer/Kevin Kölsch steuerten nach der Einführungsrunde die Boxenstraße an.

Spannender hätte der Lauf nicht sein können. Während der ersten beiden Runden wurden an der Spitze ständig die Positionen gewechselt. Mit unglaublichen Driftwinkeln ließen sich die Teams in die Kurven fallen, erst in der dritten Runde wurde es weniger hektisch. Ellis/Clément hatten sich an die erste Stelle gesetzt, dahinter folgten Stephen Kershaw/Ryan Charlwood, Payne/Rousseau, Päivärinta/de Haas und die Christie-Brüder Sam und Tom.

Vor allem Kershaw/Charlwood schenkten den Führenden keine Verschnaufpause und setzten immer wieder zu einem Überholmanöver an, doch die Titelverteidiger hielten tapfer dagegen. Auch um Platz 3 wurde zwischen Payne/Rousseau und Christie/Christie heftig gekämpft und Evergreen Päivärinta und seine Beifahrerin de Haas mussten sich der lästigen Angriffe des aufmüpfigen Youngsters Peugeot, der seinen Vater im Boot hat, erwehren.

In den Runden 11 und 12 hatten Kershaw/Charlwood die Nase vorne, mussten die erste Position aber wieder an Ellis/Clément abgeben. Christie/Christie lagen zu diesem Zeitpunkt längst an der dritten Stelle. Hinter den Top-6 drehten Rupert Archer mit dem dritten rennfahrenden Christie-Bruder Adam einsam seine Runden. Das Bonovo-action-Juniorteam Lennard Göttlich/Uwe Neubert hatten sich von der 13. Stelle auf Rang 8 verbessert.

Der letzte Umlauf hatte es noch einmal in sich. Die Top-4 lagen wieder eng beisammen. Ausgangs der letzten Kurve führten noch Kershaw/Charlwood, doch Ellis/Clément hatten im Sprint zur Ziellinie das bessere Ende für sich. Christie/Christie komplettierten das Podium. Göttlich/Neubert durften sich über Rang 8 freuen, auch für Max Zimmermann/Ronja Mahl, Peter Kimeswenger/Ondrej Sedlacek und Markus Schwegler/Ondra Kopecky gab es WM-Punkte.

Resultat, Rennen 2

1. Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F), LCR Yamaha, 15 Runden. 2. Stephen Kershaw/Ryan Charlwood (GB), LCR Yamaha, 0,090 sec zur. 3. Sam Christie/Tom Christie (GB), LCR Yamaha, +0,311 sec. 4. Harry Payne/Kevin Rousseau (GB), ARS Yamaha. 5. Pekka Päivärinta/Ilse de Haas (FIN/NL), LCR Yamaha. 6. Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F), LCR Yamaha. 7. Rupert Archer/Adam Christie (GB), ARS Yamaha. 8. Lennard Göttlich/Uwe Neubert (D), ARS Yamaha. 9. John Holden/Jermaine van Middegaal (GB/NL), ARS Yamaha. 10. Kevin Cable/Charlie Richardson (GB), LCR Yamaha. 11. Max Zimmermann/Ronja Mahl (D), ARS Yamaha. 12. Peter Kimeswenger/Ondrej Sedlacek (A/CZ), LCR Yamaha. 13. Markus Schwegler/Ondra Kopecky (D/CZ), LCR Yamaha. 14. Pierre Leguen/Christophe Darras (F), LCR Suzuki.

WM-Zwischenstand (nach 8 von 14 Rennen)

1. Ben Birchall/Tom Birchall (GB), LCR Honda, 153 Punkte. 2. Ellis/Clément, 148. 3. Payne/Rousseau und Christie/Christie, beide 100. 5. Kershaw/Charlwood, 99. 6. Päivärinta/de Haas, 76. 7. Tim Reeves/Mark Wilkes (GB), ARS Yamaha, 66. 8. Josef Sattler/Luca Schmidt (D), ARS Yamaha, 53. 9. Peugeot/Peugeot, 45. 10. Bennie Streuer/Kevin Kölsch (NL/D), ARS Yamaha, 40. 11. Lennard Göttlich/Uwe Neubert, 35. 12. Archer/Christie, 34. 13. Cable/Richardson, 32. 14. Holden/van Middegaal, 31. 15. Kimeswenger/Sedlacek, 27. 16. Zimmermann/Mahl, 19. 17. Robb Biggs/Ferry Segers (GB/NL), LCR Yamaha, 11. 18. Janez Remse/Manfred Wechselberger (SLO/A), ARS Yamaha, 9. 19. Leguen/Darras und Claude Vinet/Valentin Pirat (F), LCR Yamaha, beide 6. Schwegler/Kopecky, 5.