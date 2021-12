1. Polnische Liga: Landshut muss Auflagen erfüllen

Trotz Winterpause herrscht beim AC Landshut rege Betriebsamkeit in Sachen nächste Saison: Die Lizenz für die Teilnahme an der 1. Polnischen Speedway-Liga musste beantragt werden.

Alle Teilnehmer an der EWINNER 1. Liga erhielten die Lizenz für die Speedway-Saison 2022 in Polen. Die Teams aus Rybnik und Gnesen vorbehaltlos, die Trans MF Landshut Devils und die anderen fünf Clubs mit Bedingungen. Der Landshuter Vorstand bezeichnet die Auflagen als lösbare Aufgabe.



«Wir sind glücklich, denn ein paar harte Wochen liegen hinter uns. Die Planungen für die kommende Saison und das Lizensierungsverfahren sind immer sehr zeitintensiv. Die noch anstehenden Aufgaben werden wir ebenfalls erledigen», so ACL-Vize Kerstin Rudolph.

«Mit der Beantragung der Lizenz ist eine erste Hürde zu nehmen. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und sind natürlich sehr froh über die Lizenzerteilung. Danke vor allen an Kerstin Rudolph, die in den letzten Wochen zusammen mit unserem polnischen Teammanager Slawomir Kryjom einen großartigen Job gemacht hat. Ein großes Dankeschön auch an unsere Sponsoren, denn nur so haben wir frühzeitig Planungssicherheit», so ACL-Vorstand Gerald Simbeck.