Speedway-EM im Livestream – mit einem Australier

Bevor die Speedway-Europameisterschaft im August in Güstrow Station macht, findet am 20. Juli das zweite von vier Rennen im polnischen Graudenz (Grudziadz) statt. Überraschend ist Max Fricke mit von der Partie.

Mit der Vergabe der Veranstalter-Wildcard beim zweiten EM-Finalrennen in Graudenz (Grudziadz) an den Australier Max Fricke konnte man im Vorfeld nicht rechnen, da man bei einer Europameisterschaft Fahrer aus Europa erwartet. Dennoch fiel die Wahl auf den Australier, der in der polnischen Liga in Diensten des ausrichtenden Clubs steht und derzeit auch als Nachrücker im Grand Prix unterwegs ist.

Fricke wird gleich im ersten Lauf mit Norick Blödorn am Band stehen, der als einziger Deutscher in der EM dabei ist, und sich nach vier Punkten beim Auftakt unbedingt steigern möchte. Nach verletzungsbedingter Absage in Debrezin kehren Janusz Kolodziej und Dimitri Bergé zurück.

Mit einem fabelhaften Auftritt in Ungarn übernahm Andzejs Lebedevs nicht nur die Spitze in der Europameisterschaft, sondern erfuhr sich auch einen satten Fünf-Punkte-Vorsprung auf Verfolger Maciej Janowski. Im Grand Prix musste Lebedevs verletzt einmal aussetzen, über die Europameisterschaft hat er die Chance, sich im Fall des Titelgewinns seinen Platz im Grand Prix 2025 zu sichern.

Das Rennen aus Graudenz kann am Samstagabend ab 20 Uhr im kostenpflichtigen Livestream verfolgt werden. Der Zugang für eine Einzelübertragung kostet 8,99 €, das Abo für die gesamte Serie 29,99 €.

Line-up Speedway-EM, Finale 2, Graudenz/PL:

1. Patryk Dudek (PL)

2. Max Fricke (AUS)

3. Norick Blödorn (D)

4. Timo Lahti (FIN)

5. Maciej Janowski (PL)

6. Janusz Kolodziej (PL)

7. Leon Madsen (DK)

8. Piotr Pawlicki (PL)

9. Anders Thomsen (DK)

10. Rasmus Jensen (DK)

11. Vaclav Milik (CZ)

12. Mikkel Michelsen (DK)

13. Andzejs Lebedevs (LV)

14. Jevgenijs Kostigovs (LV)

15. Kacper Woryna (PL)

16. Dimitri Bergé (F)

17. Kacper Lobodzinski (PL)

18. Kevin Malkiewicz (PL)