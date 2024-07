Polnische Liga: Landshut ging gegen Oppeln unter

Es war nicht der Sonntag der Trans MF Landshut Devils: Gegen OK Kolejarz Opole setzte es in der polnischen Speedway-Liga mit 51:38 Punkten zuhause eine deutliche Niederlage.

Die Gastgeber begannen mit einem 4:2 nach Plan, mit 12:12 ging es in die erste Bahndienstpause. Heat 5 endete nach einem Ausfall von Baumann und einem Sturz von Lars Skupien mit einem 3:2 für Oppeln, Heat 6 mit 5:1 für die Gäste, was die Devils durch Erik Riss und Victor Palovaara sogleich konterten. Danach kamen die Gäste immer besser ins Rennen, gewannen vier Heats in Folge, jeweils zwei mit 4:2 und 5:1, und damit war die Sache quasi gelaufen. Oppeln nahm einen 51:38-Sieg sowie den Bonuspunkt mit nach Hause.

An Kampfgeist hat es den Devils nicht gemangelt; so versuchte jeder Fahrer über die kompletten vier Runden hinweg, Boden auf den Gegner gut zu machen, doch oftmals konnten die schon bei den Starts – und die gelangen bei Oppeln weitaus besser – eingebüßten Meter nicht wieder aufgeholt werden.

«Momentan klebt uns das Pech am Stahlschuh», so Teammanager Klaus Zwerschina. «Nach der vorläufigen Sperre von Lindbäck hatte sich am Freitagabend auch noch unser Punktegarant Kim Nilsson mit einem Infekt und hohem Fieber abgemeldet. Im Rennverlauf hatte Lukas Baumann in Führung liegend einen kapitalen Motorschaden und zwei weitere Ausfälle mit Kettenproblemen. Wenn es dick kommt, dann aber richtig und zum falschen Zeitpunkt. Aber die Sonne scheint immer, auch wenn man sie manchmal nicht sieht. Zumindest war der Einstand von Paco Castagna gelungen, und wenn Kim zurückkommt, lässt sich darauf aufbauen. Wir können nur die Dinge verändern, die wir beeinflussen können; alles andere müssen wir akzeptieren und das Beste draus machen.»

Am kommenden Sonntag, 28. Juli, steht um 17 Uhr das letzte Heimrennen der Vorrunde an, gegen Schneidemühl (Pila) wird eine Vorentscheidung fallen, ob die Devils ihr Saisonziel Play-Off-Einzug erreichen. Aktuell steht Landshut auf Tabellenplatz 5 – die vier Erstplatzierten ziehen in die Halbfinalrunde ein.

Ergebnisse Polnische Liga:



Trans MF Landshut Devils, 38 Punkte:

Erik Riss: 3, 3, 1, 0, 2 – 9

Victor Palovaara: 2, 2*, 0, 1, 3 – 8+1

Valentin Grobauer: 1, 2, 1, 2, 1 – 7

Lukas Baumann: ex, ex, ex – 0

Paco Castagna: 3, 1, 2, 2, 2, ex – 10

Ben Iken: ex, 1, 0 – 1

Mario Häusl: 2, 0, 1* – 3+1

Marius Hillebrand: 0



OK Kolejarz Opole, 51 Punkte:

Mathias Thornblom – 2, 2*, 2*, 1, 2 – 9+2

Robert Chmiel: 2, 3, 3, 3, 1 – 12

Lars Skupien: 0, ex, 3, 3 – 6

Emil Breum: 3, 3, 1, 3, 3 – 13

Kevin Juhl Pedersen: 1, 1, 2*, ex – 4+1

Oskar Stepien: 3, ex, 3, 0 – 6

Jakub Fabisz: 1, 0, 0 – 1