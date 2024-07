Polnische Liga: Erste Heimniederlage für AC Landshut

Gegen Tabellenführer Ultrapur Start Gniezno hatten die Trans MF Landshut Devils in der Polnischen Speedway-Liga selbst auf ihrer Heimbahn nichts zu bestellen und unterlagen deutlich mit 32:58 Punkten.

Normalerweise sind die Trans MF Landshut Devils auf ihrer Heimbahn in der OneSolar Arena eine harte Nuss zu knacken, aber auch im Speedway-Sport gibt es keine Regel ohne Ausnahme. Und so taten sich die Gastgeber am Sonntag vor knapp 1400 Zuschauern gegen den Tabellenführer Ultrapur Start Gniezno (Gnesen) unerwartet schwer.

Das Rennen startete unglücklich für die Devils, da Erik Riss im ersten Lauf bereits nach kurzer Zeit mit technischem Defekt ausrollte. Valentin Grobauer musste Hubert Legowik ziehen lassen, rollte jedoch vor Kevin Fajfer über die Ziellinie.

In den Heats 2 und 4 errangen die Gäste ein 5:1, sodass die Landshuter bereits mit zehn Punkten Rückstand in die erste Bahndienstpause gingen. Im weiteren Rennverlauf türmte sich der Vorsprung des Tabellenführers Gnesen immer weiter auf, ein 3:3 war das höchste der Gefühle, was die Devils erreichen konnten. Es mangelte den Landshutern nicht an Kampfgeist, doch unterm Strich konnten sie gegen die Gäste nichts ausrichten.

«Natürlich hätten wir uns ein anderes Ergebnis gewünscht», so Teammanager Klaus Zwerschina. «Die zwei technischen Defekte von Erik Riss im ersten Heat und Kim Nilsson in seinem Einsatz als taktische Reserve kamen auch zu einem psychologisch gesehen schlechten Zeitpunkt. Jedoch muss man ehrlicherweise auch sagen – Gnesen ist in dieser Saison bislang ungeschlagen, hat auch alle seine Auswärtsrennen meist deutlich gewonnen und ist in unserer Liga das Maß aller Dinge. Wir sollten deshalb nicht in Panik geraten, sondern konzentriert den Blick auf die beiden kommenden Heimrennen richten.»

Weiter geht es schon an den nächsten beiden Wochenenden: Zunächst am 21. Juli gegen Oppeln (Opole), dann am 28. Juli gegen Schneidemühl (Pila).

Ergebnisse Polnische Liga:



Trans MF Landshut Devils, 32 Punkte:

Erik Riss: Ex, 2, 0, 2, 1* – 5+1

Marius Hillebrand: 1, 0 – 1

Valentin Grobauer: 2, 0, 2, 0, 2 – 6

Victor Palovaara: 0, 1, 1* – 2+1

Kim Nilsson: 3, 3, Ex, 2, 2, 2 – 12

Marlon Hegener: 0, 0, 0 – 0

Mario Häusl: 1, 0, 2 – 3

Lukas Baumann: 1, 1*, 1* – 3+2



Ultrapur Start Gniezno, 58 Punkte:

Hubert Legowik: 3, 2, 3, 0, 0 – 8

Kyle Howarth: 1*, 1*, 2*, 3 – 7+3

Kevin Fajfer: 1, 3, 3, 1, 3 – 11

Casper Henriksson: 2*, 2*, 1, 3, 0 – 8+2

Sam Masters: 2, 3, 3, 3, 3 – 14

Mikolaj Czapla: 3, 3, 0 – 6

Patryk Budniak: 2*, 1, 1 – 4+1