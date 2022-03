Tai Woffinden zurück auf der Bahn seines Alptraums

Der dreifache Speedway-Weltmeister Tai Woffinden wird die Saison 2022 dort beginnen, wo seine letzte mit einem Sturz endete: in Manchester. Der 31-Jährige sagt, dass er sich von den Verletzungen gut erholt hat.

Mitte Oktober vergangenen Jahres fand in Manchester das Finale zum Speedway der Nationen statt. Die ambitionierten Briten gewannen den zweitägigen Event auf heimischer Piste, wenngleich sich Ausnahmefahrer Tai Woffinden am ersten Renntag bei einem Horrorcrash verletzte.



«Ich bin in die Begrenzung der Kurve gestürzt, nachdem ich auf der Gegengerade zu viel Geschwindigkeit aufgenommen hatte und Jason Doyle nicht ausweichen konnte», erinnerte sich Woffinden an den Unfall. «Ich habe meinem Knie erheblichen Schaden zugefügt, mehr als die Leute wahrscheinlich wussten. Es endete mit einem bittersüßen Wochenende, an dem Großbritannien Gold gewann.»

Woffinden konnte am zweiten Renntag nicht antreten und musste die Wintermonate nützen, um wieder fit zu werden. «Das war ein langer Weg», blickte der 31-Jährige zurück. «Das hat dazu geführt, dass ich in kurzer Zeit sehr hart an meiner Fitness arbeiten musste. Auf eine seltsame Weise, die zu meinem Vorteil sein könnte, musste ich mich an meine Grenzen bringen und bin jetzt bereit für die Saison 2022.»

Dort, wo Woffindens Saison im Vorjahr mit einem schweren Sturz endete, wird er, der seit Jahren der britischen Liga den Rücken gekehrt hat und nur noch selten in seiner Heimat startet, sein erstes Rennen bestreiten. «Ich glaube nicht, dass es ein großes Geheimnis ist, dass ich die britischen Fans vermisse. Also wird es großartig sein, meine Saison 2022 am 21. März im National Speedway Stadium mit dem Peter Craven Memorial zu beginnen», so Woffinden. «Dies wird durch meinen guten Freund Ian Sinderson und ATPI Travel ermöglicht.»

Die Vorbereitung auf die neue Saison wird für Woffinden in den kommenden Tagen losgehen. «Ich bin jetzt fit und startklar», blickt der dreifache Weltmeister voraus. «Das Breslauer Training beginnt Anfang März und wir sind bereit, den Meistertitel erfolgreich zu verteidigen.» Im Sommer wird der Engländer dort sein zehnjähriges Club-Jubiläum mit einem besonderen Rennen feiern.