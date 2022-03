German Speedway Masters gibt Renntermine 2022 bekannt

Nach der erfolgreichen Feuertaufe des German Speedway Masters in Dohren im Vorjahr, füllt die neue deutsche Rennserie den Kalender 2022 gleich mit drei Leckerbissen.

In diesem Jahr haben Speedwayfans, und die, die es werden wollen, gleich mehrfach die Gelegenheit, Bahnsport der Extraklasse auf drei der bekanntesten Ovale Deutschlands hautnah mitzuerleben.



Auftakt des German Speedway Masters 2022 ist am 16. Juni in der Maxlrain Arena Olching, der Heimbahn von GP-Sieger und Langbahn-Weltmeister Martin Smolinski. Weiter geht es am 12. August auf der Grand-Prix-Strecke des Teterower Bergrings. Das Finale der Serie ist in Deutschlands größtem Kreisverkehr auf dem Eichenring in Dohren am 15. Oktober.

Die Zuschauer zuhause dürfen sich auf den von Rennsportlexikon Norbert Ockenga und dem früheren Topfahrer Tobias Kroner kommentierten Livestream freuen.



Für die Fans vor Ort wird es neben packender Motorsportaction auch wieder einige Überraschungen geben.



Das Fahrer- und Teamfeld ist schon nahezu vollständig, es werden sich auch in diesem Jahr bekannte Namen der nationalen und internationalen Speedway-Szene um die Punkte streiten. Die Fahrer und Mannschaften sowie Informationen zum Ticketverkauf werden in Kürze bekanntgegeben.