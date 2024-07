Speedway der Nationen 2: Am Ende wieder Polen! 13.07.2024 - 08:47 Von Manuel Wüst

© Pabijan Schweden, Polen und Australien (v.l.) schafften es aufs Podium © Pabijan Norick Blödorn (1) zeigte für Deutschland eine herausragende Leistung

Am Anfang sah es beim Speedway der Nationen 2 in Manchester nicht nach einem weiteren Sieg für Polen aus. Für Deutschland eroberte Norick Blödorn die Punkte fast im Alleingang, was aber nur für Rang 6 reichte.