Ein Deutscher in England: Robert Kessler feiert 50er

1994 stand Robert Kessler als Fahrer im Speedway-U21-Weltfinale, seit 2022 unterstützt er den Norddeutschen Norick Blödorn bei dessen Einsätzen. Am 5. April feiert Kessler seinen 50. Geburtstag.

In den 1990er-Jahren lassen sich deutsche Fahrer im Speedway-U21-WM-Finale an einer Hand abzählen. Einer, der sich nach Tom Dunker Ende der 1980er dafür qualifizieren konnte, ist Robert Kessler, der am 5. April 2023 seinen 50. Geburtstag feiert. Gemeinsam mit Mirko Wolter stand Kessler 1994 im Finale in Elgane in Norwegen und schloss dieses mit zwei Zählern auf dem 14. Platz ab. In den Jahren zuvor hatte Kessler zweimal die Deutsche U21-Meisterschaft gewonnen, was ihm später bei den Senioren nie gelang. 1996 und 1997 wurde er immerhin zweimal Dritter bei der Deutschen Meisterschaft und auch in der damaligen deutschen Superliga war er erfolgreich unterwegs.

Einen Großteil seiner Laufbahn verbrachte Kessler in Großbritannien, wo er jahrelang in der Liga fuhr. Im World-Cup 2002 eroberte er auf der Insel fünf der mickrigen neun Punkte des deutschen Teams. 2010 endete Kesslers aktive Laufbahn nach knapp zwei Jahrzehnten in England.

Dort ist noch heute sein Lebensmittelpunkt und Robbie ist ein gefragter Mechaniker. So baut der talentierte Deutsche Norick Blödorn auf die Erfahrung des 50-Jährigen. «Er hat mir im letzten Jahr den Einstieg in die englische Liga ermöglicht und mir somit auch ein Stück weit den Weg zum Profi erleichtert», so Blödorn über seinen Bezug zum Jubilar. «Den größten Teil meiner Zeit, die ich in England bin, verbringe ich bei ihm. Somit ist er der Grundstein meiner englischen Karriere, wofür ich ihm extrem dankbar bin.»



SPEEDWEEK.com wünscht Kessler zu seinem Geburtstag alles Gute und viel Gesundheit auf dem weiteren Lebensweg.