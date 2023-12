Der gefallene Doppelweltmeister: Michael Lee ist 65

Er wurde Speedway- und Langbahnweltmeister und hatte alles für eine glamouröse Musterkarriere, doch dann geriet er auf die schiefe Bahn. Am 11. Dezember 2023 feiert Michael Lee seinen 65. Geburtstag.

Er hatte das Zeug für eine beispiellose Karriere: Im Alter von 16 Jahren begann Michael Lee in der zweiten britischen Speedway-Liga in Boston und schaffte gleich einen herausragenden Punkteschnitt. 1976, noch im Alter von 17, stieg Lee in die höchste britische Liga ein und etablierte sich auf Anhieb. 1977 schrieb er seine Erfolgsgeschichte weiter und gewann die Britische Meisterschaft und die Mannschaftsweltmeisterschaft. Zudem fuhr Lee in Göteborg in seinem ersten Weltfinale und verpasste nach einer Niederlage im Stechen gegen Ole Olsen seine erste Medaille nur knapp. Diese folgte 1979 in Königshütte (Chorzow), wo Lee als Einziger den späteren Weltmeister Ivan Mauger schlug und das Stechen um Bronze gegen Kelly Moran, Billy Sanders und Ole Olsen gewann.

1980 gelang Lee der große Wurf in Göteborg: Im Alter von 21 Jahren unterlag er in seinem ersten Lauf zwar Dave Jessup, blieb von da an aber unbesiegt und wurde mit 14 Punkten der bis dahin jüngste Weltmeister. 1981 konnte Lee als erster Engländer die Langbahn-Weltmeisterschaft gewinnen und gehört damit zu den wenigen Fahrern, die auf der kurzen und langen Bahn triumphierten. 1983 fuhr er seine letzten Weltfinals auf der Speedway- und Langbahn und gewann in Norden hinter Egon Müller und Billy Sanders seine zweite Bronzemedaille.

1984 begann der Niedergang des fantastischen Rennfahrers. Zu Beginn der Saison wurde Lee wegen eines Startvergehens in einem Ligarennen in Großbritannien ausgeschlossen und kehrte in der falschen Richtung auf der Bahn ins Fahrerlager zurück. Obwohl die drei anderen Fahrer anschließend übereinstimmend sagten, dass keine Gefahr bestand, verhängte das Speedway Control Board eine Geldstrafe gegen Lee und sperrte ihn für fünf Jahre. Er ging in Berufung, woraufhin die Strafe deutlich reduziert wurde.

Lee kehrte 1986 in den Sport zurück, wurde aber erneut gesperrt, nachdem er ein Ligarennen verpasst hatte – und beendete in der Folge seine Karriere. 1991 wagte er in Australien ein kurzes Comeback.

2007 wurde Michael Lee vor Gericht wegen des Anbaus von Cannabis für den Eigenbedarf verurteilt, entging jedoch einer Gefängnisstrafe. 2013 erhielt er eine Geldstrafe wegen des Besitzes von Cannabis und Amphetaminen.

Im Mai 2014 gab es einen Prozess gegen Lee, der heute 65-Jährige wurde in sämtlichen Anklagepunkten freigesprochen. Die Staatsanwaltschaft hatte gegen ihn wegen sexueller Belästigung im Dezember 2011 und einer angeblichen Vergewaltigung sowie Körperverletzung im Dezember 2012 ermittelt, wie alle großen britischen Medien damals berichteten.

In einem Buch sagte der sechsfache Speedway-Weltmeister Ivan Mauger: «Leider war er (Lee) ein Opfer seiner Zeit, als alles noch Rock'n'Roll war und Drogen Einzug in den Speedwaysport erhielten.»